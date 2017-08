Taquitos y batazos: El equipo fue la figura

Columnas de opinión

Sería injusto hablar solo de ‘Chateo’. No solo se lució Chará, no solo brilló Teófilo. Todos los jugadores entraron en la conversación de buen juego y goles con la que Junior silenció la expresión futbolística del Once Caldas. Todos participaron en el toque, en la presión, en la concepción de las jugadas de gol, todos se destacaron. Realmente la figura de ayer fue el equipo.

Nunca se desarticuló el conjunto. Siempre sólido, intenso y claro en su idea. Ni siquiera se destempló con las lamentables lesiones de Teófilo Gutiérrez y Jefferson Gómez. Parece que lo del experimentado delantero no es tan grave como lo del joven defensa. ¡Qué lástima! En un momento extraordinario de su carrera se encuentra con este obstáculo. ¡Ánimo, Jefferson!

Ninguno de los dirigidos por Comesaña perdió el libreto y el espectáculo salió a pedir de la hinchada. Bueno, tal vez quedó faltando un par de golcitos más para reflejar en el marcador la verdadera superioridad que hubo en el trámite del juego.

No se le mojó la pólvora al Junior en medio de la lluvia que cayó en el estadio Metropolitano. Volvió a dar en el ‘blanco blanco’ en tres oportunidades, como en el juego anterior por Copa Águila. Tres goles es una buena cifra y ratificaron la paternidad tiburona sobre el cuadro de Manizales, pero fue tan apabullante el dominio impuesto por los rojiblancos que bien merecía más anotaciones.

La sacó barata el Once Caldas por la gran actuación del arquero cesarense José Cuadrado.Sus reflejos y atajadas evitaron que los conducidos por Francisco Maturana se regresaran a Manizales con una derrota más abultada.

Mientras Cuadrado sudaba la gota gorda y trabajaba más de la cuenta, Sebastián Viera podía colgar una hamaca en su portería para disfrutar el show de sus compañeros.

Los centrales controlaron sin líos y sacaron limpio el balón. Gutiérrez y Murillo andaban como ‘Pedro’ por su casa por los costados. Víctor Cantillo parecía un ‘10’ en la primera línea de volantes. Hace ver el fútbol sencillo, fácil. Pico sigue en un nivel superlativo. Léiner Escalante me hace recordar los mejores tiempos del ‘Piojo’ Acuña. Chará es la promesa de una gambeta y una jugada de peligro cada vez que la toca. Teófilo es magia. Ovelar, cuyo accionar no me venía gustando, mejoró y metió miedo en el área. Jarlan no desentonó. Todos entraron en esta dulce sinfonía con la batuta de Comesaña. Que siga la fiesta del líder.