Taquitos y batazos | A buscar lo que faltó

Hizo falta un goleador sin piedad. Un ‘killer’, un matador, un delantero que reflejara en el marcador la enorme diferencia futbolística que Junior estableció ante América, anoche en el Metropolitano.

Si los partidos se ganaran 40 paredes a ocho, 15 gambetas a dos, ocho tocatas a tres o cinco taquitos a uno, Junior habría apaleado al América y ya tendría prácticamente asegurado el título de la Liga porque en la mayoría de partidos que disputó hizo gala de un fútbol vistoso y claro que sometió e hizo ver mal a sus rivales.

Anoche no fue la excepción. Le dio un baile a los ‘Diablos Rojos’ en la mayor parte del juego. Jarlan, Luis Díaz, Germán Gutiérrez, Murillo, Cantillo, Pico, Teo y Chará la volvieron a poner como un corozo y generaron varias opciones de gol con las que pudieron asegurar la clasificación. La sacó barata el América.

Sin embargo, no liquidó, no noqueó, no concretó, no redondeó la faena. América, lejos en el trámite del juego, pero cerca en el tanteador, aprovechó otra de las falencias del equipo, el juego aéreo, la soledad de su zaguero, Castañeda, y la mala salida de Viera, para empatar y obligar a la definición por tiros desde el punto penal.

Iván Vélez sintetizó todo en una frase: “Junior nos tenía que matar y no lo hizo”. Así de sencillo. Por eso se perdió el juego de ayer.

El cuadro caribeño no aprendió la lección. Ya le había ocurrido lo mismo en un partido de temporada regular ante Águilas Rionegro.

Lástima que se pasó de la ilusión a la decepción, de lo sublime al papelón, de la felicidad al desánimo. Este equipo, que en la mayoría de ocasiones desplegó un estilo de juego atractivo, divertido, espectacular y exitoso, merecía más, pero esto es anotando goles en la portería rival y evitando en la propia. Una verdad de Perogrullo.

Ese objetivo se estaba dificultando en los últimos juegos. Costaba sacar el arco propio en cero y anotar en el contrario (¡hasta de penalti!). Lo admitió el mismo Comesaña.

De todas formas, en medio del dolor de la derrota, con Comesaña o con un nuevo entrenador, no sabemos qué está pensando la directiva y el mismo colombo-uruguayo, se debe mantener la base de lo que se logró construir en estos seis meses. Con seguir el artillero que no fue Ovelar, un zaguero fuerte en el juego aéreo, un par de laterales, un creativo y todo lo que hizo falta.