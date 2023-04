Son tiempos de ahorro y consumo responsable

No es buen momento para que los colombianos nos endeudemos, incluso cuando algunos bancos digitales y tradicionales han disminuido las tasas de interés de las tarjetas de crédito en los últimos meses. Son tiempos donde se requiere pensar en el ahorro y el consumo responsable.

De acuerdo con el último informe del DANE, la inflación sigue manteniéndose en alza con una variación anual en febrero del 13,28%, sumado a un posible estancamiento de la economía colombiana para el 2023, con proyecciones de crecimiento menores al 1%. Sin duda, este contexto nos invita a realizar un consumo prudente y consciente, priorizando el pago de bienes y servicios básicos relacionados con la alimentación, vivienda, educación, transporte y servicios públicos. Estos gastos, usualmente tienen una periodicidad y deben estar siempre dentro del presupuesto familiar, como, por ejemplo: la matrícula educativa de los hijos, impuestos, seguros, entre otros.

Aunque no siempre podremos evitar el pago de bienes y servicios con tarjeta de crédito, es recomendable que, al momento de utilizarla, se cuente con la claridad sobre el tipo de tasa de interés que la entidad financiera está cobrando, el costo por su utilización y su cupo, con el propósito de no asumir gastos adicionales que impliquen un sobreendeudamiento que en el futuro no se pueda pagar.

Adicionalmente, los pagos que se realicen con la tarjeta de crédito deben diferirse en pocas cuotas, en la medida de lo posible, evitando utilizarla para la compra de productos de alto valor que usualmente están relacionados con la tecnología y los electrodomésticos.

Por otro lado, se requiere que el ahorro sea un objetivo en el presupuesto familiar, siendo una medida preventiva ante la pérdida de empleo o cualquier otro suceso inesperado. Ahorrar es la puerta de entrada para la inversión en productos financieros, como los certificados de depósito a término fijo (CDTs), con rentabilidades que varían actualmente entre el 14% y el 16% efectivo anual.

Los CDTs se han convertido en una opción atractiva para aquellos que cuentan con un ahorro en efectivo, que desconocen el mercado financiero, y que observan constantemente la pérdida de poder adquisitivo de su dinero ante los altos índices de inflación.

Finalmente, manejar adecuadamente el presupuesto familiar y más aún en estos tiempos, es una herramienta fundamental en los momentos difíciles, permite priorizar lo realmente urgente e importante, pero a la vez, brinda opciones para poder invertir en activos que mejoren la situación económica de cada uno de los integrantes de la familia.

*Profesor de la Escuela de Negocios de La Universidad

Tecnológica de Bolívar (UTB)