Un milagro llamado Repelón

El municipio de Repelón se encuentra a 86 kilómetros de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

Era un municipio que presentaba los peores indicadores financieros que un ente territorial pueda tener.

El 72% del total de los activos los tenía comprometidos con pasivos, con el 92% del total de los ingresos que provienen de las transferencias del gobierno nacional y los ingresos propios que recauda, el 93%, los utilizaba para los gastos de funcionamiento del municipio.

Según el último informe de desempeño fiscal (IDF) elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), existen en Colombia más de 400 municipios que tienen baja capacidad de ahorro, dificultades para garantizar el pago de los gastos de funcionamiento, alta dependencia de las transferencias y menores posibilidades de inversión. Lo más preocupante del informe es donde enfatiza que el gobierno nacional debe prestar mayor atención a estos municipios si se quiere garantizar su sostenibilidad fiscal en el largo plazo.

En el mes de mayo del 2022 logramos convencer al alcalde Wilfrido García para que participara en un programa del Departamento Nacional de Planeación (DNP) llamado modelo de gestión territorial MGT, que tiene como propósito suministrar un software contable, financiero y tributario que goza de todas los avances tecnológicos para hacer operaciones de consultas y pagos en línea, fiscalizar y cobrar de manera mas eficiente y cumplir con calidad y oportunidad con todos los informes requeridos por parte de los entes de control como Contaduría y Contraloría.

Seis meses después de haber iniciado el acompañamiento, los resultados saltan a la vista: el recaudo tributario creció 60%, el recaudo del impuesto predial creció un 178%, el recaudo del impuesto de industria y comercio creció un 55% y el gasto de funcionamiento bajó un 26%.

El recaudo registrado en la vigencia 2022 es histórico para el municipio y según el presupuesto de recaudo fijado para la vigencia 2023, los ingresos tributarios deben crecer el doble del año anterior. Cabe mencionar que el recaudo puede crecer mucho más si se tiene en cuenta que el municipio tiene una base catastral que no se ha actualizado desde el año 2000, tiene un estatuto tributario que acaba de ser actualizado y no ha sido aplicado al 100%, las bases de datos de contribuyentes del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio no se han actualizado desde el año 2005 y el municipio apenas está en el proceso de montaje de una oficina para realizar los cobros persuasivos y coactivos.

El DNP sabe que los municipios pueden aumentar de manera fácil y rápida los ingresos tributarios en el corto plazo, falta es voluntad política para llegar a los territorios y acompañar a los municipios hasta que aprendan a gestionar sus propios recursos y acabar con la alta dependencia que tienen con las transferencias del gobierno central.

Repelón pasó de ser un municipio inviable a ser un municipio modelo a nivel nacional en la gestión administrativa y fiscal.