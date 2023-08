Urge una riposta

Siempre que hay riposta del agredido, se morigera la agresión. Es lo que toca hacer, porque enconchados y con los brazos bloqueando golpes para restarles fuerza, seguro terminaremos noqueados.

Hay que revirar, porque son demasiadas las aberrantes imágenes de irrespeto y agravio a la sociedad, y a los representantes de la ley y el orden: Un grupo de civiles con sus propias humanidades le impidió aterrizar a un helicóptero militar; otros militares se aprestaban a imponer orden ante una revuelta, pero la comunidad los rodeó, los secuestró, y no les dejaron cumplir su labor; policías con la Fiscalía ejecutaban un allanamiento para capturar a un delincuente, pero los vecinos formaron una talanquera humana para que no se llevaran al imputado; en fin, son múltiples los casos, más que aberrantes, indignantes donde, en una especie de asonada, civiles irrespetan e impiden actuar a las fuerzas del orden. Ello, sin mencionar la agresión física ni contar los asesinatos a policías sin que nadie en el ministerio de defensa se indigne, riposte o haga algo para que no se generalice el abuso.

Es que las fuerzas del orden se encuentran maniatadas, el gobierno expide reglas para favorecer al malandro, y la tal “paz total” bien, gracias, hasta que la Corte la tumbe. ¡Estamos en anarquía! Petro sigue montando su milicianización con malandros que se sumarán a las guardias indígenas y campesinas para a punta de violencia elegir alcaldes de pueblos, pues su idea no es sólo política, sino también administrativa, la contratación oficial les servirá de financiación, sobre todo si la nación les gira los millones que le negarán a los Departamentos y a las grandes capitales donde serán derrotados.

La gente convoca muchas marchas que, sí, muestran rechazo, pero a nada conducen, a Petro no lo afecta. Ocurren toda suerte de despropósitos, pero algunos congresistas como los liberales y los de la U parecieran no entender la dimensión de la amenaza y sólo piensan en venderse; y los que no se venden sólo se defienden, no ripostan. Ya la cosa no es ni siquiera criticando y vetando sus proyectos de ley, sino haciendo aprobar nuevas leyes que protejan al ciudadano, que contrarresten los desvaríos petristas, que apoyen a soldados y policías castigando duramente a quienes los agreden, en fin, es imperativo un alud de nuevas leyes que dificulten o impidan la aplicación de las que Petro propone.

La situación está difícil, y el país peligra. Urge una riposta jurídica y legal, pero firme y de tenor similar a la agresión petrista.

rzabarainm@hotmail.com