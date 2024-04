Tilín tilín, pero con paletas

Andamos atiborrados con columnas de prensa, editoriales, escritos en redes, pronunciamientos de líderes políticos, de opinión y gremiales, en fin, opinadores de todas las especies advirtiendo que en este país andamos al borde del abismo, ad portas de la destrucción, y pasan a enumerar los inequívocos síntomas: Ecopetrol, lo de las Fuerzas Armadas, miles de milicianos, la inseguridad, que en un tercio de los municipios gobiernan malandros cada vez más y mejor armados, que pululan asesinatos, secuestros, y extorsión, ya se tomó la salud y por decreto la reformará a su antojo, que empobrece al país para que la gente dependa de los subsidios, todos alertan sobre los avances del petrismo y su estrategia destructora, que cada día aumenta el riesgo, que la incertidumbre, que se está montando una constituyente popular, total, son unánimes las advertencias y los clamores señalando que ante tanta evidencia destructiva algo hay que hacer. Pero nadie hace nada. Ni siquiera proponen. Puro tilín tilín, y cero paletas.

No sólo nada hacen, sino que, peor, todos los opinadores coinciden en que a Petro no se le debe tumbar, sino tiene que quedarse para salvaguardar la institucionalidad, el orden jurídico y demás leguleyadas que él desprecia. Falta pedirle a Petro el favor que, en caso tal, no renuncie, pues sería factor de alteración nacional, sino que se atempere, que se modere, claro, siempre dentro de la juridicidad y la legalidad; que gobierne como lo haría, por ejemplo, el desubicado Duque, sin norte ni metas.

Por lo menos hay un grupo que pide demandarlo por indignidad; otros, que por el incumplimiento de los topes de gastos de campaña, y también otros que, sabiendo que eso y nada es lo mismo, lo denunciaron ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y, otros, más ingenuos aunque “activistas”, convocan marchas y manifestaciones a las que invitan a todos, hasta a las reservas de las fuerzas armadas, manifestaciones que sólo sirven pa la foto, y que a Petro ni le va ni le viene, la gente marchando y él avanzando en sus propósitos destructivos.

Claro que algo hay que hacer, ¡y pronto!. Pero no simbólico sino efectivo. Todos a una, gremios, empresarios, industriales, comerciantes, en un solo bloque, buscar la manera de frenar la caída, de conminar a Petro y exigirle con firmeza que detenga la ideología y opere la sensatez. Parando al país si es necesario, lo que sea, pero sin tanta bulla, que el tilín tilín sea breve y fuerte, y que indique que sí hay paletas, y que no se dejará derretirlas.

rzabarainm&hotmail.com