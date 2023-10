¿Se imaginan?

Ejemplo a seguir el de los ecuatorianos, que entendieron que no podían caer en otra desventura comunista y, castigando a Correa, masivamente votaron por el joven representante de la derecha Daniel Noboa, imponiendo la sensatez por encima de los desvaríos izquierdosos que los llevaban de mal en peor, tal como nos tiene hoy el petrismo, que ya el país se equivocó aunque sean muchísimos los arrepentidos. Empero, pese a que no hay marcha atrás, aún existe un mecanismo para comenzar a rectificar el rumbo, que son las próximas elecciones regionales, cuando estamos obligados a tomar conciencia de su verdadera importancia.

Es que las angustias que hoy sufrimos están respaldadas por los partidos liberal y de la “U”, que increíblemente motivados por ofrecimientos burocráticos, léase puestos y su consiguiente acceso a contratos y privilegios económicos, los anteponen a la estabilidad y el beneficio del país.

Se debe, entonces, atender la iniciativa de Enrique Gómez de individualizar, con foto y todo, a aquéllos que votaron positivamente para reformar la salud según la ideologizada lente petrista. Y encabezarla con las fotos de César Gaviria y de Dilian Francisca Toro, impulsadores de la traición. Ambos buscan disfrazar su posición con cantinflescas declaraciones, pero lo que cuenta son los votos, no el verbo.

Así que hay que castigarlos, rechazarlos, votar contra sus candidatos. Es el momento ideal para que los vendidos sufran el castigo por su incongruente codicia. Porque de haber sido coherentes, todos en bloque hubieran votado en contra y señalado al petrismo que su jefe no puede a su antojo proponer ninguna reforma, pues el país, representado en el Congreso, no lo acompaña.

Otro gallo cantaría si los señalados hubieran actuado en favor de sus electores. Por ello hay que individualizarlos para determinar cuáles son sus candidatos en cada región y a quiénes impulsan, para negarles el voto, rechazarlos, y que sientan el golpe donde más les duele.

Porque si ése castigo no se produce, si no se hace evidente y notorio, ¿Imaginan? después de las elecciones ¡se desbocarán! Sentirán que no hubo ni habrá consecuencias, se creerán los dueños del país, y ahí sí que ¡todas las demenciales ocurrencias nos caerán encima!! Se descararán, aprobarán lo que sea. Lo peor, Petro, ya sin contención, llevará a cabo sus desvariados propósitos, y parecerán un chiste las estupideces que hoy sufrimos. En fin, si no hay castigo electoral, ¿Se imaginan? entraremos en una espiral de desastre que sólo con votos se puede detener.

