Se espera ésa señal

EL HERALDO registró la preocupación ciudadana expresada también por algunos parlamentarios del Caribe acerca de la no inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de ninguna mención, ni de partida alguna para los XX Juegos Panamericanos a celebrarse en Colombia, puntualmente en Barranquilla, en el año 2027, fecha que parece lejana pero que, para su exitosa celebración, requiere mucha preparación y clara inversión nacional que apoye a la ya proyectada inversión local.

También se informó que la recién designada Ministra del Deporte, sostuvo en Bogotá una reunión con representantes de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, el Comité Olímpico Colombiano, y de la empresa Panam Sports rectora de los juegos, para analizar el tema de los compromisos y responsabilidades a asumir, y que se trabaja conjuntamente con las diferentes mesas técnicas y económicas. Pero la realidad es que la última palabra, obvio, la tendrá el presidente Petro, definición que hay que reafirmar antes de 31 de julio, y pareciera haber quedado en el aire que la cosa está en veremos.

Pero no. Se espera que Petro tenga claro que no se trata de Barranquilla, ni de elecciones, ni de la correspondiente votación, sino del país. Y que el tema no es solamente deportivo, sino económico y, sobre todo social, puesto que desde el 22 de octubre hasta el 7 de noviembre Colombia estará en la mira de todos los medios del mundo, y recibirá muchos visitantes que vendrán a las justas, pero que también aprovecharán la temporada para conocer las varias ciudades y sitios turísticos donde gastarán irrigando la economía nacional. Es una gran oportunidad para el turismo, pues competirán 40 países en 34 deportes, más de seis mil atletas con sus delegaciones técnicas, directivas y grupos acompañantes que, sumados a una efectiva publicidad, será un inigualable impulso para un renglón que el presidente quiere fortalecer.

Además promueve la preparación de los deportistas nacionales para buscar su mejor participación, ya que la competición mostrará a la juventud que a través del deporte puede realizar sus sueños, mostrarse, y progresar. Total, la celebración de los juegos es desde todo punto de vista un beneficio para los colombianos.

Se sabe que las arcas no están boyantes, pero lo que se requiere ahora es un visto bueno que, ya autorizado el evento y aprobadas las partidas (que pueden diferirse), nuestras recursivas autoridades locales tendrán 3 años para, tal como cuando los Centroamericanos, idear varias formas de cofinanciar. El país espera esta señal de apoyo.

rzabarainm@hotmail.com