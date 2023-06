Que no obtengan ni un grano

Cada día empeoran las condiciones del gobierno Petro, y cada día es mayor la preocupación ciudadana, lo que se refleja en las encuestas que van en caída libre, porque cada día se despoja más de su disfraz de oveja y devela sus propósitos destructivos.

José Alvear Sanín en su columna de La Linterna Azul lanza una alerta sobre la hoy exacerbada peligrosidad de Petro frente a lo que denomina “la emasculación de las fuerzas armadas y sumisión de la policía”, afirmando que, tal como en Nicaragua Venezuela y Cuba, el poder depende del fusil y, ¡vaya si cuenta con tal instrumento! que reforzarían disidencias, guardias campesinas, elenos, y demás estructuras dañinas, con la adición de los 100 mil “jóvenes de paz” con sueldos de a millón de pesos. Su afirmación se basa en el discurso de la séptima.

Es el sentir nacional, agravado por la decisión de nombrar como “gestores de paz” a quienes asesinaron a soldaditos héroes de la Patria. Si bien la amenaza está latente, muchos la perciben como inofensiva, que aquí no pasará nada, sostienen, tal como en su época ocurrió en los países ya tomados donde, por ejemplo, el dueño de la prestigiosa revista cubana “Bohemia”, quien apoyó decididamente a Castro porque no pasaría nada, terminó suicidándose por vergüenza con su país, suicidio real y con carta de despedida, y no como el reciente y sospechoso del coronel Óscar Dávila.

El caso es que hay que despertar, defender la seguridad, esperemos que los vendidos no se arredren, recapaciten, nieguen todos los proyectos de ley, y protejan la institucionalidad, una real oposición democrática a punta de votos a ver, una vez derrotado en las urnas, hasta dónde van a llegar las amenazas presidenciales.

Por lo pronto con Álex, electoralmente por aquí, de esta mazorca no sacarán ni un grano.

Coletilla: La terrible congestión del tránsito se debe principalmente a la indisciplina de los 2.700 buses que paran donde sea y hacen lo que sea, complicando la fluidez. Por ello es bueno registrar la proximidad de la implementación de SIBUS, un programa del Área Metropolitana con tecnología que permite seguimiento detallado de la ruta transitada y hasta los sitios donde se detiene cada unidad, que se verán obligados a obedecer los paraderos y que, además, el usuario con un mismo tiquete, podrá hacer los trasbordos que requiera para llegar a su destino, un significativo ahorro. Ojalá el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, con su entusiasmo logre superar la reticencia de transportadores y conductores, y lo ponga en operación cuanto antes.

