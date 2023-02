Que no haya sido otra burla

Cuando esto se escribe aún no se conoce el resultado de la programada reunión del ministro de transporte y el director de la ANI con el concesionario y, obvio, con los damnificados del absurdo cobro del peaje Los Papiros reunión en la que, así fue anunciado, acordarán soluciones al problema.

La parte buena es que desde el lunes hubo paso libre cosa que, aunque sea por sólo dos días, el tránsito fue fluido. La otra parte buena es que la cita no era con Petro sino con sus segundos, así que seguro hubo reunión, pues el presidente hubiera fallado excusándose por cualquier pretexto, cosa que hace con frecuencia.

La parte mala es que todo indica que, pese a la indignación de la gente, el rechazo de la gobernadora, la oposición de los alcaldes de Puerto Colombia y hasta el de Barranquilla, la coincidencia y la unidad en la queja de todos los parlamentarios del Atlántico y, en fin, una protesta generalizada que en cualquier país sensato hubiera logrado éxito, las esperanzas son pocas pues, como siempre, se preveía que esgrimirían cifras, números, cláusulas y numerales que convierten en jurídica y económicamente imposible quitar la caseta y el cobro del peaje Los Papiros.

Ojalá la cosa no haya terminado con promesas en el aire y paños tibios, pues sabemos que es un problema de exclusiva voluntad gubernamental y de muy fácil solución a una concesión mal diseñada y mal implementada, pues se encuentra a una distancia antitécnica del anterior peaje y, además, bastaría con poner algún funcionario confiable para que contabilice los vehículos que pasen, cifra que podría compararse con las proyecciones del concesionario para establecer la realidad del negocio. O plantearse una extensión en el tiempo para equilibrar las cifras. Lo que se pide, claro, es eliminar el cobro y demonte de la caseta del peaje. Podría entonces, la reunión, haberse tratado de una nueva burla. Ojalá que no.

Y no es pesimismo: Se burlaron de la doble calzada a Cartagena, se burlan de la continuidad del muelle de Puerto Colombia, se burlan de las obras de la navegabilidad del Río Magdalena, del dragado de Bocas de Ceniza, de la importantísima y transitadísima carretera a Ciénaga, de la misma autopista a Puerto que no tiene iluminación para gran riesgo del transeúnte, en fin, desde hace mucho tiempo se vienen burlando de todas las obras y peticiones del Caribe. Ojalá esta vez no haya sido así.

Coletilla: Lo que no depende totalmente de la nación sino que se imagina planea y ejecuta por iniciativa local, siempre tiene gran éxito, como lo de los parques, que ha sido un éxito internacionalmente reconocido.

rzabarainm@hotmail.com