Perderá en todas

No hay plazo que no se cumpla, así que ya quedaron definidos los aspirantes a los distintos cargos regionales, que la nación está más pendiente de las alcaldías de las principales ciudades capitales que de sus gobernaciones.

Bogotá, por ejemplo, ha demostrado ya casi tradición en su contravía, eligieron a Petro que hizo una pésima gestión, para continuar insistiendo en zurdos que la tienen como está aunque, valga reconocerlo, Claudia López al final ha dado un inesperado giro hacia la derecha, y quiere impulsar una ley que le permita a los alcaldes de ciudades de más de dos millones de habitantes montar su propia policía urbana, se espera que la iniciativa tenga éxito porque tanto en Bogotá como en Medellín, Cali, Barranquilla, la inseguridad está disparada, los malandros andan desbocados, saben que nada les pasará y de remate Petro está soltando a los más peligrosos, no hay un peso dedicado a la construcción de nuevas cárceles así que, al paso que lleva, pronto estarán vacías. Se espera, sin embargo, que los bogotanos se pellizquen ante la situación, rechacen a Gustavo Bolívar y apoyen masivamente a mi general en retiro Jorge Luis Vargas, experto en seguridad, quien sin duda resolverá el principal problema capitalino. Menos mal la segunda vuelta los librará de su vocación suicida.

Igualmente parece que Medellín no tendrá mayores problemas en elegir a Federico Gutiérrez, ya votaron masivamente por él, y tienen claro que deben derrotar a Upegui el candidato de Quintero. En Cali será fácil derrotar a todo aquél cercano al actual alcalde y, pese a que hay muchos candidatos, Alejandro Eder debería imponerse. Y ojalá a la gobernación derroten a Dilian Francisca Toro.

Por aquí quedaron viendo un chispero aquellos resentidos contravía que guardaban la inútil esperanza que el silencio de Álex indicaba que no se lanzaría, absurdo pues, sin candidatizarse oficialmente barría en las encuestas, una vez inscrito la cosa no tendrá pierde, pueden inventar lo que sea, pero no pueden ocultar los avances que, para martirio del petrismo, muestra la ciudad y, por ello, la gente anhela la continuidad en el desarrollo, tiene claro que Álex, el gestor e iniciador del proceso, es el indicado para continuar la exitosa tarea que, así sea sin el apoyo de la nación, seguro algo se inventará para que no se interrumpa la actual dinámica.

Aunque Petro no nos apoye, finalmente se verá obligado a ceder en sus posiciones de odio ya que puede comprar parlamentarios, pero no tendrá apoyo en ninguna capital, pues perderá en todas.

