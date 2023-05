Se asegura que Petro, por haber nacido en Ciénaga de Oro, es caribe. Pero no. Petro es cachaco. No un cachaco bien, sino un bien cachaco.. El haber nacido en el Caribe no le significa nada distinto a los que nacieron en un avión: no los emociona un aeroplano, ni le guardan cariño a su avión natal, o a la empresa aérea. Es sólo un accidente anecdótico. A veces ocurre que hasta rechazan el hecho, o simplemente lo ignoran, tal como ocurre con Petro y el Caribe.

Para Petro el Caribe no existe. Es que ya ha nombrado dos gabinetes, sin incluir a nadie oriundo del Caribe. Como si por aquí no hubiera gente mejor y más preparada que la Corcho, o la Vélez, o cualquiera de los escogidos. Incluso los hay aguerridos militantes del petrismo, pero para él no califican, simplemente porque son de por aquí. Nos detesta.

En contraste, la Primera Dama es la única representante del Caribe en el alto gobierno: Auténtica, alegre, frentera; sin disimular su costeñismo ni sus raíces y sin enmarcarse en ninguna vana rigidez, responde a la formas y al protocolo. Los medios interioranos la critican por su espontaneidad, y porque honra la amistad. O tal vez por costeña. Pero no ha influido. Lo más cercano, Cecilia López, nació en Bogotá aunque, valga reconocerlo, quiere a Barranquilla, pasó buena parte de su juventud por aquí, y tiene buenos amigos en la región. De pronto la nombraron porque Petro no sabía de su cercanía con Barranquilla.

No existimos, pese a que aquí su votación lo ayudó a elegir. Ello no hace sino ratificar que en la costa la gente tiende a votar en contravía con lo que le conviene: Aparte de lo de Surdís, lo confirman los resultados en los municipios mineros del Cesar o de La Guajira.

Ojalá los partidos no se arredren ante la insólita amenaza, y enfrenten con firmeza los desvaríos petristas que hoy no tienen el eco popular que suponen. Que los vendidos se arrepientan y no les hagan el juego, pues el Pacto y sus cómplices no son la mayoría del país. Hay que defender la institucionalidad que Petro pretende destruir. No pueden ésas minorías imponernos sus ideologizadas teorías. Empero, si logra aprobación, que los desastres anunciados en su apocalíptico discurso del balcón, revolución, marchas, mingas, guardias y demás locuras, los inicie en los sitios a los que entregó representación, y nos deje por fuera, ya que no existimos.

Coletilla: Felicitaciones a Bruno y René Pérez quienes, respondiendo a su legado, con “Pérez Radiólogos” lograron el reconocimiento Icontec. Bien por ellos.

