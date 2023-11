Más allá, pero bien aquí

Se cumplió el deseo de Petro de convertirse en líder internacional, cosa en la que está hace rato, así fuera embarrándola con sus payasadas y demenciales afirmaciones en la ONU y en otros países y foros. Lo logró ahora, como líder mundial de la inoperancia. Porque lo de Mane Díaz rebasó todos límites pues se trató de una noticia registrada en todos los medios del mundo, puesto que se trata del deporte universal que convoca la mayor sintonía: Colombia, el país a su mando, se encuentra dominado por terroristas secuestradores, y el presidente nada hace, o nada quiere hacer: El padre de su gran figura del fútbol en manos de una de las organizaciones delictivas que campean a su antojo por el territorio. Fácil imaginar el asombro de todas las naciones.

Y eso que las noticias nacionales no trascienden: la desbordada inseguridad, cada vez más asesinos atracando por todas partes, el sicariato, las extorsiones y demás insólitos delitos se volvieron consuetudinarios, y hasta el hecho que en la ya famosa región de El Plateado en Cauca ante la orden presidencial de no reaccionar, a todo un batallón de más de cien soldados lo secuestró por dos días la misma comunidad instrumentalizada por los maleantes. Semejante despropósito aterraría a cualquier habitante de fuera. Aquí no. Aquí son el pan nuestro de cada día. Le va mal a Petro. Tan triste es el escenario que concentrémonos en lo local:

Despejado el panorama político nacional, aquí se reitera lo desde hace tiempo anunciado, que continuaremos nuestro avance hacia el desarrollo que Álex y Verano garantizan. Contra todo pronóstico la nación aprobó lo de los Panamericanos en Barranquilla, bien por Puma, confirmación que ratifica la activa y comprometida participación de la bacana ministra del Deporte Astrid Rodríguez, lo que indica que es paja que Petro en todos nuestros proyectos nos vaya a negar su apoyo, porque nos detesta. Así que aquí nos irá bien.

Aunque al nuevo gobernador le quedará cuesta arriba superar lo de Elsa, cuenta con la suficiente experiencia y capacidad para iniciar nuevos frentes y para continuar y culminar lo que encuentra andando, que entre las más importantes ha sido brindar a los campesinos del sur las condiciones y herramientas para poner a producir sus tierras, y lo adelantado en Puerto Colombia para beneficio del turismo social. Verano ya actuó en lo del muelle, ahora le toca gestionar la recuperación de la abandonada plataforma de atraque. Así que aquí nos irá bien.

Coletilla: ¿Y la foto de Puma y Álex en el oficial empalme?

