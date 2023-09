Los culpables serán ellos

El país lo tiene claro: Petro no desmayará en sus propósitos destructores, porque ésa es su misión. Y todo aquél que lo acompañe en tal tarea debe ser sancionado, por lo pronto, electoralmente. Petro, para lucir fuerte y popular, convoca mercenarias marchas que las sabe inanes, pero cree intimidan. ¡14 mil indígenas desde occidente se movilizaron para la marcha de ayer, gastando una millonada que se paga con nuestros impuestos. Ojalá no haya terminado en desmanes.

Ya no son señales, sino claras evidencias. ¿Oposición? La gremial es pálida; reaccionarán cuando se destruyan sus empresas. Y la parlamentaria, única ruta para detenerlo, nada puede porque son sólo los godos, el uribismo y el vargasllerismo, apoyados por pequeños partidos e individuales descontentos que no alcanzan a conformar mayorías que impidan el doctrinario accionar petrista que empuja al país al abismo.

Pero César Gaviria y Dilian Francisca Toro, jefes de los partidos liberal y de la U, no se dan por enterados, que nadie puede concebir que sean tan brutos o despistados que no se aperciben del daño que a los colombianos hace su posición de apoyar al petrismo. Lo saben bien, pero no les importa. Para ellos priman sus intereses y apetitos personales, no les importa la suerte de los colombianos, no les importa el país. Esperan que Petro les entregue una buena tajada de burocracia y contratos, y seguirán apoyando el desastre hasta que sea demasiado tarde.

Hay que cobrárselos ahora en las regionales. Hay que identificar públicamente a cada uno de sus candidatos en todo el país para que la gente los rechace, para que resulten derrotados doquiera se lancen. Hay que señalarles masivamente a todos los liberales y a todos los de la U que si el país se descuaderna, ellos son los culpables.

Coletilla: Anacreonte González marcó un hito en todas las áreas del empresariado, la cultura, y la política en el Magdalena. Por ello hay que destacar que su hijo Adolfo González Henríquez la semana pasada presentó en el Teatro José Consuegra su propia compilación de ensayos, artículos, y columnas, en un conversatorio con Miguel Iriarte y con Mari Mar Auqué. ¡Felicitaciones!

Coletilla académica: Avanza el reverdecer de Uniautónoma. Recientemente le fue otorgado un nuevo reconocimiento por su ascenso en la tabla suramericana de categoría, y le ponderan su grupo de investigaciones con resultados muy positivos. Bien por el rector y su equipo que, superando muchas dificultades, han mantenido en alza la tan querida en todo el Caribe institución educativa.

rzabarainm@hotmail-com