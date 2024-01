La ley del talión

Estaba cantado el desgano de Petro por los Juegos Panamericanos. Era un secreto a voces que no iba a dar papaya al lucimiento de la ciudad donde se inició el “Fuera Petro! Para remate, Panam Sports es una especie de FIFA, algo así como una nación independiente y sin control, hacen lo que les da la gana disgústele a quien le disgustare, así que estamos pendientes de un resultado impredecible por parte de una también impredecible asamblea donde sí, nos aprobaron por unanimidad, pero la ratificación está en veremos, pues Paraguay anda con la carabina al hombro esperando papaya para desbancarnos; así que, al igual que en la FIFA, nunca se sabe cómo se mueve el chocolate ni cómo se manejan los “cruces” internos, que siempre los hay.

Sin embargo, la culpa total no es solo de Petro o de la ministra saliente ni de la actual. La culpa es, no nos cansaremos de repetirlo, de nosotros mismos, pues no sabemos exigir. Fíjense que el alboroto montado obligó al presidente a pronunciarse vehementemente a favor, que hasta una carta envió, y a convocar alcalde y gobernador. Ojalá sirva. Pero fue alboroto después de la leche derramada.

Únicamente la valiente voz de Mauricio Gómez Amín alertó sobre la desidia oficial en cumplir las cláusulas del contrato, alerta que el Gobierno ignoró. Los alborotos, así sean individuales, presionan. Toca entonces insistirles a los parlamentarios que pocos entendieron la importancia de la iniciativa del constituyente Verano en la conformación de regiones, y solamente el líder Caribe Amylkar Acosta atendió el llamado de Verano y se puso la camiseta, que algo avanzó en medio de su soledad.

Pero no ha existido el suficiente eco ni el necesario apoyo para que, por ejemplo, la reacción fuera a priori y masiva, todo el Caribe haciéndose sentir y todos los estamentos apoyando como una sola voz. Además, que el manido Bloque Caribe no sea un simple eslogan que poco aporta y que esta vez ni apareció, sino que todos los parlamentarios, a una, no importa lo que fijen sus bancadas, apliquen la Ley del Talión: ¡Ojo por ojo, y diente por diente! , si Petro nos bloquea, el Caribe se la aplica: Cero votos para los proyectos de Petro! Solo así se nos respetará. La gente estará pendiente para identificar quiénes serán los amigos y quiénes los enemigos del país y de la región.

Coletilla: Buena cosa que Arturo Char haya sido favorecido por la letra de la ley, porque el espíritu de la misma no había sido considerado. Ojalá logre superar totalmente tan enojoso capítulo.

