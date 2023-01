La esquina del desarrollo

Entramos otra vez al camello y la cotidianidad. Buena cosa que ya comiencen a aparecer candidatos a suceder a Pumarejo, que deben prepararse bien porque es muy alto el punto que dejará. El caso es que se demuestra interés, que los aspirantes son todos muy buenos, y que saben que hay apremio, pues el tiempo vuela.

A todas éstas, Álex calla, y se muestra sólo en sus diligencias para que Junior contrate a Quintero, que ojalá también vincule a Teo y así tener una nómina mundialista. Para Gobernación, otro punto alto que deja Elsa, suenan algunos nombres, aunque ninguno se ha destapado oficialmente. La masiva concurrencia a Puerto Colombia durante la temporada es clara señal que todos deben empujar el carro para la terminación del emblemático Muelle, recordación de la vía de ingreso del desarrollo nacional.

Para mayor ardidez de un petrismo damnificado de nuestro desarrollo, avanza exitoso el proyecto de la Ciénaga Mallorquín, y se espera que como complemento este año se ponga en marcha la consolidación de Puerto Mocho como un atractivo turístico y social, tanto para extranjeros como para propios. Sobre todo para éstos últimos.

Es que hace algunos años muchos barranquilleros no sabían que el Río Magdalena nos quedaba ahí al lado detrás de las paredillas de la Vía 40, y muchos tampoco habían visto nunca sus aguas ni palpado su ribera, para no hablar de Bocas de Ceniza, que la conocían sólo de oídas. Hoy muchos no saben de Mallorquín, sólo sus vecinos pescadores y uno que otro amante de la naturaleza, y nuestra ignorancia acerca del desarrollo urbano llegó a tal punto que en alguna época una de las orillas de la gran laguna fue sitio de acumulación de basuras y escombros. Y ni hablar de Puerto Mocho, que la mayoría lo identifica como el sitio donde la picaresca local afirma que van a dar los cadáveres de los ahogados políticos, pero ni por ahí suponen lo que realmente es.

Hoy el río es nuestro, ahí a la mano, al alcance y vista de todos. Y con lo de Puerto Mocho y Mallorquín tendremos, con el más grande río, ¡por fin! materializado el punto clave, la piedra angular, la Esquina más importante del Caribe, donde se fundamenta nuestro desarrollo.

La Ciénaga Mallorquín, antiguo delta del río, es una laguna de más de ochocientas hectáreas ubicada en jurisdicción de Barranquilla, considerada mundialmente como tesoro ambiental. Allí la alcaldía adelanta unas especiales obras que, sin afectar el medio ambiente, brindarán a los visitantes la oportunidad de disfrutar particular paisaje, flora, fauna, el propio atractivo turístico de naturaleza. Y Puerto Mocho es la mejor playa y el mejor mar de los alrededores. Playa barranquillera, pues también se encuentra en jurisdicción local y a pocos minutos de la ciudad, que ni el río ni la fuerte marea afectan sus tranquilas y transparentes aguas. La alcaldía planea este año intervenirla para dotar su infraestructura, y construirle excelente vía de acceso brindando a la ciudad playa, río, lago, brisa y mar. Vainas del “charismo”.

