Hoy es día de los inocentes. O sea, día de los colombianos. Es que este país está lleno de inocentes. La mayor inocencia consistió en creer que los de siempre iban como siempre a sin mayores esfuerzos imponerse en las presidenciales, no importaba quiénes fueran o qué dijeran los candidatos. De puro cándidos el país creyó que iban a ser duraderos los iniciales gestos “blandos” del presidente al designar algunos representantes de los de siempre, y que éstos autoproclamados verdaderos conocedores del país terminarían imponiéndose. El candor nacional llegó al extremo de menospreciar y hasta ignorar las radicales doctrinas izquierdosas inamovibles en procura de la destrucción del país; la pandémica ingenuidad sigue hablando de las elecciones de 2026, las que el petrismo ni siquiera considera, ellos planean la ininterrumpida continuidad, ya Petro lo dijo en reciente discurso: ¡no entregará el poder! hay señales evidentes que la inocencia nacional no percibe. ¿Qué decir de la candidez de los parlamentarios que venden al país y a sus propias convicciones por un efímero plato de lentejas? ¿no ven los virajes? ¿Creen que no los desechará?

Son demasiados los convencidos que aquí nunca habrá golpe de estado, dizque por las fuertes instituciones; ¿creen que los nuevos Fiscal y Procurador, se opondrán al autogolpe? Se anhela a un Bukele o a un Milei; pero se descalifica a María Fernanda Cabal porque la ven muy radical. ¿La inocencia les mueve a pensar que tal amenaza puede combatirse con guante de seda? Petro puso de su lado a las Fuerzas Armadas, y tiene milicias y malandros ¿por capricho? ¡No! Para afianzarse en el poder. Y, si no se supera la inocencia, lo logrará.

No está muy lejano el día cuando al país llegue la burla con el consabido cántico: ¿elecciones? ¡Inocente mariposa!

Enviamos un saludo de Año Nuevo, y los mejores deseos para que el 2024 sea pleno en bendiciones. Empezando por quienes por correo electrónico ponderan o critican esta columna, o sea, son sus lectores; igualmente para todos los que a diario leen este periódico físicamente o mediante internet; también especiales deseos para aquéllos integrantes del equipo que a punta de esfuerzo y sacrificio logran que todos los días llegue EL HERALDO a nuestras manos: desde la gran Anita, los directivos y directores, administrativos, programadores, periodistas, columnistas, operadores de los equipos, voceadores, en fin, todos y cada uno de los actores que intervienen para que EL HERALDO continúe por siempre siendo el líder de la opinión Caribe.

