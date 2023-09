Petristas y cómplices del Pacto Histórico se devanan los sesos desesperados buscando vincular a Álex a cualquier proceso, inventando inferencias para tratar de neutralizar su tremenda favorabilidad en la intención de voto, que sin duda se reflejará en las urnas.

Vana ilusión, pues la autonomía del poder judicial no obedece a circunstancias políticas. Claro, a veces se pasan de piña como en el caso de la niña Dayi, la de Petrico, que montaron exagerado operativo para conducirla. Igual con Arturo Char, que se pasaron de piña dictando orden de captura internacional con circular roja, como si se tratara de una especie de alias “Guacho” dispuesto a volarse a la menor papaya, y no de alguien con fuertes raíces en Barranquilla, esposa, 5 hijos y numerosa familia hace mucho tiempo establecidos y que, ante una orden de comparecencia, presto se presentaría como en efecto lo hizo inmediatamente, que no fue una captura sino una entrega.

Igualmente debió la Corte inferir que no tenía mucho sentido el que un candidato a Senado perteneciente a Cambio Radical que busca elegirse con su fórmula a Cámara ayudara y aportara para candidatos a Senado y Cámara de diferente y hasta antagónico partido. Era fácil inferir que la pretensión electoral en indagación provenía de militantes del “ayudado” partido conservador muy allegados a la candidata y dispuestos a lo que sea. Además resultaba fácil inferir que si una condenada y convicta presenta, ya sea a favor o en contra, testimonio acerca del caso que le afecta o de algún modo incide en su proceso o puede ser utilizado para algún beneficio en su pena, su credibilidad queda automáticamente en tela de juicio y no debería ser factor a considerar ni para inferir nada, máxime si tal testimonio, amén de la condición del testigo, brota cargado de personales resentimientos y odios.

Pero Arturo Char tiene dos lastres: Uno, que es costeño, lo que hoy y siempre es agravante para los cachacos; y dos, que pertenece a una connotada y adinerada familia, ingredientes que exacerban la homofagia de los contravía locales, y mediáticamente sazonan la avidez de los titulares. Empero, la lógica de la justicia siempre se impone, y el joven, a quien todos conocen como sencillo, poco político y ajeno a toda trapisonda, saldrá bien de tan incómodo episodio.

Coletilla: La adhesión del Pacto hizo daño a Varela, mientras el apoyo de Carlos Meisel, Fincho Cepeda, Fuad Char, y José David Name catapultó a Verano. Es que no se puede permitir que Petro se jacte de elegir gobernador en el Atlántico.

rzabarainm@hotmail.com