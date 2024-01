Se veía venir que Petro no nos iba a apoyar con los panamericanos, aunque ello significara un beneficio y un triunfo para todo el país. Nadie sabe por qué Petro nos detesta si aquí, estúpidos nosotros, ganó. Se afirma que detesta a Álex, que tampoco él debe saber por qué. Se dice también que por el coro “fuera Petro”, como si fuera cosa nuestra, como si no hubiera sido un espontáneo rechazo de los asistentes de todas partes, que aquí sólo comenzó, pero que se extendió a todos los eventos nacionales. En su alcancía de resentimientos, de complejos y de odios no cabe la figura de un éxito barranquillero, no le importa que el país quede mal, así que aquello de las reuniones y las conjuntas acciones recuperadoras del evento son un plante para mitigar la embarrada nacional, quedó mal ante el país y el mundo, un presidente que la pasa pontificando sobre las estrellas mientras la inseguridad y la delincuencia lo invaden. Dicho sea de paso, el desorientado Duque tampoco se interesó, nada pagó ni nadie se lo exigió.

Con la misma inquina Petro se opuso y congeló lo del Circuito de la Fórmula Uno en Barranquilla, el cual estaba listo, estudiado y analizado y aprobado por los organizadores, y sólo le faltaba la decisión presidencial que, claro, nunca llegó para no darnos papaya por su connotación mundial y beneficios implícitos que, aunque no tenía que aportar mucha plata y era la mejor de las estrategias para impulsar su cacareado proyecto de estimular el turismo, prefirió sacrificar su propósito constructivo para destruir los potenciales éxitos locales.

Así nos trata Petro y así tenemos que programarnos, y debemos despedirnos de recibir apoyo nacional en ninguno de los proyectos locales. Para él no existimos, así que Verano y Álex deberán apelar a toda su capacidad inventiva para conseguir financiación y para ejecutar sus planes de gobierno. No sería raro que también nos ignorara en la materia de aportar equipos y autorizar el traslado de suficiente pié de fuerza que colabore en lo de la seguridad. Así que tampoco debemos hacernos muchas ilusiones al respecto aunque, lo sabemos, nuestros gobernantes se las saben todas, y algo inventarán.

La cosa, entonces, se presenta cuesta arriba, el guerrillero nos detesta y, aunque aparentemente nada podemos hacer al respecto, sí tenemos desquite: Hagamos lo que más le arde: que hoy en lo de la Súperliga, también durante la toda competición del Torneo regular y, claro, en lo de la Libertadores con televisión internacional, que el Metropolitano retumbe con el coro ¡Fuera Petro!

