Fue un primer aviso

Si es que tenía luces, a Petro se le fueron. Creyó que podía hacer lo que le viniere en gana, los partidos vendidos le hicieron creerse dominador del Congreso y de la opinión, cual Bukele, cuya gran favorabilidad incluye hasta a los papás de los pandilleros presos, claro, saben dónde están sus hijos, que están seguros y que no asesinarán a nadie. Aquí los malandros no sólo no agradecen, sino que abusan. Es que hay un abismo entre Bukele y Petro.

Se le fueron las luces, no consultó o no entendió que las encuestas de su favorabilidad andaban por el piso, y que por ello estaba cantada la derrota del petrismo en las cuatro principales capitales del país, aunque no se esperaba que fuera de tal tamaño la paliza, que perdió en la inmensa mayoría de capitales y municipios, y en 30 de 32 Departamentos, al extremo que hasta al mismísimo Gustavo Bolívar, portaestandarte del pacto histórico y su mejor carta, no le quedó otra que reconocer que su partido estaba deshecho, y que era apremiante una reconfiguración y rectificación para no desaparecer pues, claro, ni siquiera dio para un segundo lugar en la carrera por la alcaldía de Bogotá, ciudad contravía electoral hasta el pasado domingo que votó al derecho, y no se necesitó segunda vuelta.

Por aquí era sabido que Álex con su también gigantesca favorabilidad arrasaría y que, una vez se echara al hombro la candidatura de Verano, lo impulsaría como vencedor, y así el Atlántico volvió a contar con una poderosa llave para continuar con el desarrollo, la prosperidad y el éxito. Felicitaciones a ambos. En cuanto a las corporaciones hubo renovación, la de Harry Canedo a la Asamblea, y al Concejo los charistas Rachid Correa, Juan David Abisambra, y Estefanel Gutierrez, entre otros, y destacar que a nivel nacional el charismo significó para Cambio Radical el podio del partido.

La parte mala es que el castigo electoral nacional se limitó al petrismo. En alcaldías y gobernaciones no afectó a los liberales ni a la U, ni se extendió hasta las corporaciones donde está la representación de dichos partidos vendidos. Ojalá sus congresistas, ya sin castigo, no se desboquen actuando en contra del sentir nacional ni sigan aprobando a ciegas los dañinos proyectos de Petro, ni escudándose detrás de supuestos consensos y conciliaciones. La señal a Petro le quedó clarísima con la aplastante derrota que ojalá alerte a los partidos vendidos.

Porque deben entender que tienen que aconductarse y pensar a futuro, pues el resultado del pasado domingo sólo se trató de un primer aviso.

rzabarainm@hotmail.com