Es pura envidia

Como en el pasado diciembre Emiliani funcionó poco, en un santiamén comenzó el camello aunque, claro, de todas maneras hubo tiempo para variados propósitos y para deseos y aspiraciones que se espera sean cristalizadas el año que comienza. Dado que la esperanza es lo último que se pierde, esperemos que Petro y su variopinto gabinete retomen la senda de la sensatez.

Pero ellos no son los únicos obligados a aterrizar y, aunque es imprescindible desmontar a Vega y tampoco se puede esperar mucho del vendido partido conservador, más que una petición es un generalizado deseo que los dirigentes políticos aterricen y se concienticen que deben desprenderse de los enraizados egos y vanidades, y desde ya monten la estrategia para presentarse unidos a todos los comicios, que los cercanos regionales serán el laboratorio ideal para desbaratar la toma del país que los petristas tienen en mente. Hay que demostrarles que pueden comprar al Congreso, pero no a la gente. La misión es recuperar Bogotá, Medellín y Cali, y preservar a Barranquilla y al Atlántico del voraz apetito mamerto.

Aquí la cosa es despertando el aletargado sentido de la gratitud. Hay que resaltar y agradecer el vuelco que durante los últimos años hemos gozado, que un paseo por el Departamento nos muestra la nueva imagen y el desarrollo físico y social que presentan los municipios, y la enjundia que, estimulados por la dinámica de la gobernadora, muestran los alcaldes. Y la imagen nacional y hasta internacional que presenta Barranquilla, al punto que visitantes, tanto los que estuvieron ausentes por algún tiempo como aquellos que por primera vez vienen, quedan maravillados con la evolución y con el escenario urbano.

Mucho hemos cambiado, y para bien. Y la manera de agradecerlo es votando por la continuidad de un proceso que los mamertos quieren descalificar señalándolo como “charista”, como si serlo fuera un pecado y no una virtuosa visión de progreso. Pura envidia. No entienden que no se trata de una afiliación política, sino de un cívico propósito de desarrollo. Por ejemplo, Verano no es charista, pero el charismo durante su gobierno lo apoyó y condujo por la senda del enfoque desarrollista. Y así hay varios ejemplos que urtican al envidioso petrismo y a los damnificados del desarrollo. Los líderes locales de todos los grupos y partidos lo han entendido y, dejando de lado fútiles egos y vanidades, se han vinculado al progreso y, a ellos, pero sobre todo a la ciudad y al Departamento, les ha ido bien, y ésa es la urticaria que a los mamertos desvela. Es el ejemplo que en todas regiones se debe seguir: que cada una de ellas monte y extienda un propio “charismo”.

Ya llegará el momento de aplicarlo a nivel nacional, por ejemplo, Enrique Gómez y Pastrana montando un nuevo partido de derecha que apoye a la senadora Ma Fernanda Cabal.

Coletilla triste: El remate de un año lleno de malas noticias fue la ausencia de dos estrellas en el firmamento: El Papa Emérito Benedicto XVI, un ejemplar santo y guía de la Iglesia. Y Pelé, rey del fútbol.

rzabarainm@hotmail.com