En boca cerrada…

Imposible dejar de mencionar la falta de categoría de algunos de nuestros “destacados” personajes de la politiquería. Por ejemplo Alejandro Gaviria, quien formado e impulsado por el inefable Santos pasó de ser un aceptable rector de alguna universidad privada a terminar convertido en una veleta que ni él mismo parece saber de dónde viene la brisa que la orienta. Es que se creyó el cuento de ser ganador y, una vez perdido, perdió también la brújula, la vergüenza, y la categoría. En vez de callar, se mostró ardido e incoherente pregonando y apoyando como bueno lo que siempre censuró y combatió. Triste final de lo que pudo haber sido una brillante carrera.

Fajardo, otro ejemplo, hace cuatro años se mostraba como interesante alternativa nacional rumbo al solio de Bolívar. Estaba, digamos, en círculo de prevenidos. Pero cayó también en la trampa santista, se desorientó y se dejó vincular a una coalición dizque de centro, ni de allá ni de acá, que se convirtió en centro de un ring de boxeo donde no encajaba, le fue pésimo pero no entendió y continuó actuando como ganador. En vez de callar, está aún mostrándose al punto de exhibir la desfachatez de querer imponer condiciones a quien en forma aplastante lo derrotó.

Petro es otro ejemplo de un mal perdedor. Si bien capturó una importante votación, perdió en su propósito de elegirse en primera vuelta, y la aritmética antipetrista le señaló una derrota definitiva. En vez de callar, dice que volverá a las actividades de su descarriada juventud, lo que se interpreta como que no aceptará su derrota y otra vez engrosará las filas de la subversión y se alzará en armas contra el establecimiento, interpretación que acogieron sus cómplices que ya están convocando a las tales primeras líneas del vandalismo y la destrucción que nunca se impondrán. Improbable que cambie su actual comodidad y los Ferragamo por el fusil, pero de todas maneras la amenaza existe, y Duque debe interrumpir su periplo internacional y estar aquí, pendiente del orden público amenazado.

Empero, no es cosa solo de perdedores, también se desorientan los ganadores, lo que parece ser el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, quien solo debe limitarse a repetir su mensaje que tan bien cayó: No aceptar componendas, complacido recibir incondicionales adhesiones, condenar la corrupción y desestimular la abstención que sería dañina. ¡Ah! Y explicar lo funesto que sería el voto en blanco. Pero atacar a quienes pueden ayudarlo es torpe, y puede disminuirlo. Se entiende que se embriague con su inesperado triunfo, pero la política se hace sumando y multiplicando, nunca restando ni dividiendo. Su vehemente rechazo al Centro Democrático no le suma, y puede restarle mucho, pues aunque el petrismo nunca lo reconocerá, el uribismo puro sobrevive, y conserva aquellos principios patrióticos básicos que el propio Rodolfo desea salvaguardar. Así que no debe resentirlos ni a ellos, ni a nadie que esté contra el caos. Ojalá sus asesores le recuerden que en boca cerrada no entran moscas.

