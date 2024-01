El desquite se está enredando

Leído el Bando, comenzó el desorden, la gente está pendiente de los eventos pre carnaval, las fiestas, la guacherna y demás; los desvaríos de Petro pasaron a tercero y cuarto planos, máximo les sacarán disfraces alusivos, pero ni siquiera ofensivos sino perrateadores, el perrateo no ofende sino urtica, y seguro la pléyade de mamertos podrá asistir sin mayores riesgos de “bullying”, pues el Carnaval es una gozadera que ya comenzó.

Sin embargo, pese a que por aquí se anda de plácemes con los nuevos gobernantes, y es claro que aún no han tenido tiempo sino para montar los planes de seguridad para las carnestolendas, no se pueden ignorar del todo los acontecimientos nacionales, sobre todo ahora con la amenaza de que el próximo doce de febrero la corte debe elegir a la nueva fiscal, ¡qué susto! En su afán de salir lo más pronto posible de Francisco Barbosa, una piedra en su zapato, y de comenzar su desquite, Petro se adelantó full y ¡desde agosto! envió la terna integrada por tres mujeres a cual más petrista, algunas antiuribistas, y hasta ideologizadas. No obstante, el magistrado Gerardo Botero, de la Sala Laboral, demandó la terna pues sostiene que en la misma debería figurar por lo menos algún varón, no importa que en el petrismo varón lo que se dice varón no parece haber muchos; no está muy claro entonces en qué se basó el magistrado para su demanda en la modalidad de tutela, pero lo que sí está claro es que su acción produjo una tremenda reacción, asegura que le acosan y amenazan. El caso es que de prosperar la tutela, Petro tendría que modificar la terna, con el agravante de que en abril se le vence el período a cinco magistrados, y no habría entonces quórum para elegir. Además, ya se la hicieron a Uribe, que le rechazaron varias veces la terna, podría ocurrir, así que el desquite de Petro se está enredando.

Coletilla: Parece ser que mi general Jesús Armando Arias Cabrales unos días antes de la toma del Palacio de Justicia había apresado al entonces joven guerrillero Petro, lo que le sirvió de coartada: no estuvo en el ataque. Pero como se trata de ensañarse con él, a mi General, por decreto, inconstitucionalmente el presidente Petro le quitó grados, honores, y pensión al valeroso y valioso militar que, defendiendo la democracia, maestro, en 1985 enfrentó una toma en la que se asesinó magistrados y funcionarios, 117 incinerados, once policías asesinados y, además, rescató 260 personas. El mundo al revés: los delincuentes atacantes pelechando, y el defensor humillado.

