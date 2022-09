Ebria contravía

Hay que insistir, y el alcalde lo hace con denuedo, en que el tratamiento al Caribe en términos de costos de energía es totalmente discriminatorio. Ya que el gobierno Petro y sus parlamentarios están mostrando gran fertilidad de ideas mamertas para presentar proyectos de ley de todo tipo y pedir modificaciones para todo, deberían diseñar alguno que, apoyado por la bancada Caribe, modifique la conformación de la CREG, con la inclusión de “expertos” (que así se autodenominan) oriundos del Caribe Colombiano, que en éstas líneas se mencionaron bastantes nombres calificados, de tal manera que se logre una institución que no ignore las necesidades y los problemas de las regiones (no hay derecho a que se frene el desarrollo de una región manteniendo unas “fórmulas” que determinen los más altos precios de la energía), que identifique sus diferencias, y que no actúe en contravía.

Hay que plantearlo, pese a que Petro muestra tendencia a actuar en contravía. El terrible y cobarde ataque a los Policías en Neiva se atribuye a los elenos, los mismos con quienes un Petro obstinado busca a las buenas hacer “La Paz Total”, o sea que mientras les tienden alfombra roja, los guerrillos atacan aleves a la sociedad .y masacran uniformados. El problema es que a los malandros no se les somete ni se les sienta a conciliar si antes no se les derrota o por lo menos se les acosa o disminuye, y presidente y mindefensa, dadas las equívocas señales de apoyo y demás prebendas a los cocaleros y variada delincuencia, parecieran estar en contravía. Flores en los fusiles no es ruta sino para volverlos más agresivos y más convencidos que, entre más ataquen, mejor les irá en la negociación de sus condiciones.

Petro y sus áulicos están actuando en contra del sentir de la gente, y su equipo maneja los temas con ideologizado criterio, actitud riesgosa que puede conducir a un rechazo general y que, tal como ocurrió en Chile, lo conduzca a perder el apoyo parlamentario indispensable para gobernar y, lo peor, el apoyo popular hasta de sus propias huestes. Fíjense que en Chile la gente tuvo la oportunidad de corregir su error y, ¡La aprovechó!! Es que a los Chilenos se les consideraba como un pueblo de elevado nivel cultural mostrándose como ejemplo regional. Por ello la sorpresa fue, no sólo cuando eligieron a un muchacho cuyo único mérito fue dirigir una cuadrilla de vándalos, sino también cuando volvieron a votar para que hubiera un cambio en la Constitución. Fue que los engañaron, que los izquierdosos son muy buenos para el engaño, les pintaron pajaritos de oro, que para tales menesteres son aún mejores y, tal como ocurrió aquí, cual borregos se dejaron llevar al borde de un abismo que los mamertos tenían de tiempo atrás diseñado y preparado para imponer sus doctrinas. Pero subestimaron al pueblo, y los rechazaron, no por equivocados manejos políticos, sino por embriaguez. No de licor como el senador Flórez, sino embriaguez de ideología: mininterior convocando protestas, otros igual desvariando, y así, pura ebria contravía.

