Derrotado no está

El generalizado rechazo y la inconformidad por la pésima gestión de Petro motivó el corito “¡Fuera Petro!” inaugurado antes del partido contra Brasil, todo el Metropolitano entonándolo. Sin embargo, se creyó que la cosa sería flor de un día, pero no. Se extendió a todos los estadios y previo a todos los partidos de la liga, que hasta en Lima se cantó. O sea, picó y se extendió como un extrabase, al punto que en los matrimonios la “hora loca” ha sido reemplazada por musicalizado cántico “fuera Petro”, estribillo que ya hasta logo tiene.

Petro al principio se indignó y pretendió atribuirlo a un complot de Álex y de Fico, cosa que, a pesar de su desvergüenza, ya no puede hacer, ellos no van a todos los partidos, así que ahora finge ignorarlo aunque le arda al máximo pero, claro, lo deposita en su inmensa alcancía de rencores, la cual tiene varios compartimientos, claro, unos más llenos que otros, por ejemplo, el del poder judicial incluidas las Altas Cortes, que le han tumbado todas las absurdas torpezas de sus asesores, que la última fue dejarlo sin el único alcalde que había elegido en ciudad importante, el de Santa Marta, tenía gobernador y alcaldesa, creía que elegir en el Caribe un alcalde era dura respuesta para Alex, pero otra vez la torpeza de su gente hizo las cosas mal, y chao pescao, el alcalde es Pinedo.

No adivina una. El país preocupado porque andaba comprando mayorías en el parlamento, pero ni comprar saben, se indignaron los verdes, y están que se cambian a independientes; igual el partido liberal quiere salirse de la coalición de gobierno, con lo que ésta quedaría en los cueros, y ahí sí que la aprobación de sus destructivos proyectos se empantanará.

Pero a pesar de su aparente torpeza y baja favorabilidad el gobierno continúa en su tarea de ir, desde el ejecutivo, gradualmente llevando a cabo su ideologizada misión a través de actos administrativos que no requieren leyes; ya lo hizo con las Fuerzas Armadas, con la creación de ministerios, con el decrecimiento de Ecopetrol, y con varias otros ataques a la institucionalidad. Petro es muy hábil, y tiene muchas armas; hay que continuar acosándolo porque, derrotado, no está.

