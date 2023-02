12:00 AM Opinión

¡De papayita!

No hay que hacerse ilusiones: Los congresistas, así no les den nada, entusiastas aprobarán la reforma, sobre todo en lo de la descentralización, no porque sea la respuesta a un anhelo regional, sino porque no es otra cosa que trasladar el actual manejo de las EPS a pequeños Centros de Atención Primaria CAP que estarán en manos de gobernadores y alcaldes, o sea de los mismos parlamentarios que los eligieron.