Cual jabón engrasao

Vargas Lleras estuvo varios días en Barranquilla, se creyó que para pedir en la cercana elección de gobernador un candidato propio de Cambio Radical, pues los votos, los hay. Pero no. Contó que recibió una llamada de Gaviria ex presidente, y que prácticamente acordaron conformar una nueva coalición a la que debían invitar a los godos y a la U para hacer mayoría en el Congreso, claro, dando por descontado que el Centro Democrático se les uniría. La llamada de Gaviria no sólo le abrió una luz de esperanza al país, sino también allanó el camino a Verano, pues el tiro era participar en llave con el liberalismo, así que sería la primera señal de unidad, enviada desde el Atlántico.

Antonio Zabaraín, el único senador que en el Departamento le queda a Cambio, salió a aclarar que no es coalición para sabotear las reformas Petristas, sino unión para evitar que éstas sean impuestas e ideologizadas, que mejor concertarlas para salvar lo bueno y eliminar lo malo, una manera suave de decir que se modificarían totalmente para bien del país. Empero, tanto la U de Dilian Francisca como el mismo Gaviria son inasibles y, pese a que la propuesta provino del ex presidente, en política dos mas dos no son cuatro, así que no se sabe si la iniciativa liberal lo que buscaba era asegurar para el partido un gobernador, o valorizar los voticos de su bancada, o clavar a Velasco. Como fuere, las cuentas de los votos a favor y en contra son nada, nadie sabe con certeza quién está con quién, mientras el petrismo trabaja voto a voto, mermelada ya no en tarro, sino untada por untada, resultado que sólo se sabrá el día de votar. Los únicos confiables son los de Cambio y del uribismo porque, aunque Fincho Cepeda enderezó el rumbo, entre los godos quedan muchos Trujillos infiltrados y muchos lentejos.

¡Ojo! ningún opositor se ha metido con Vega, el verdadero enemigo, hoy enredado en lo de Odebrecht y otros rollos, pero nadie le cae, por el contrario le aprueban su propuesta de multiplicar la burocracia, un apetitoso pudín del que todos quieren tajada, así que repetirá su magia de la sorpresiva aparición de votos por los candidatos de su rosca, que ojalá no intervenga en el Atlántico.

Quedaría entonces claro que Álex punteará, que otra vez irá con Verano, y que somos un mundo aparte. Porque en lo laboral, la salud, y demás nada está definido, a los políticos no se les puede creer, son inasibles cual jabón engrasao.

Coletilla: ¿Será que no somos capaces de armar un grupo para que EL HERALDO se quede en manos de barranquilleros?

