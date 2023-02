¿Congreso versus revueltas?

Para ayer tocó reprogramar la marcha ciudadana para protestar por todos los desvaríos que el gobierno ha propuesto y está montando en busca de la destrucción de la institucionalidad. Sólo bastaba anunciarla, pues se trataba de un rechazo generalizado que, ante el grave riesgo que suponen los propósitos petristas, y ante la percepción general que al congreso no asisten los representantes de los intereses ciudadanos sino agentes de sus propios intereses electorales personales e inconfesables, tocaba manifestarse masivamente para que el gobierno entendiera que iba por mal camino circulando en contravía con el buen suceso del país.

Reprogramar porque estaba para antier; pero el petrismo, haciendo gala de su espíritu contradictorio y su vocación de alborotador, apenas se enteró montó para el mismo día una contramarcha, seguro pensando en confrontación y caos. Pero se quedaron con los crespos hechos, porque los opositores la movieron para ayer y, de forma increíble, los petristas no tuvieron cara para a su vez también reprogramar. Tal parece que, a pesar de ser campeones en organizar plantones marchas y protestas, la cosa les resultó líchiga y, pese a la improvisación y la inexperiencia opositora en montar tal tipo de manifestaciones públicas, le mató el punto a la del petrismo.

Pero para el gobierno es, además, un elemento de presión. Es que amenazan con revueltas si no se les aprueba lo que presentan, una extorsión muy de ellos. Es plantear que ya los debates en el congreso pierden protagonismo ante las revueltas populares. No se ubican. Las marchas y protestas son generalmente convocadas por la oposición, no por el gobierno. La gente no se mueve para apoyar gobiernos, por mucho que les ofrezcan incentivos económicos.

Es que el petrismo ha estado demasiado tiempo en la oposición, es experto, mientras que en el gobierno sólo lleva seis meses, es un primíparo. ¡Obvio que es más bacana la oposición! No hay que medirse para hablar, no hay que documentar ni probar nada, y criticar es fácil.

Ahora se enteran que gobernar es muy distinto, toca estudiar y soportar las iniciativas, del cielo a la tierra. Es el motivo de los desvaríos de todos los funcionarios. Creen que con soltar ideas basta, la mayoría de los ministros se posesiona sin saber nada del tema que les toca, pero ni siquiera lo estudian, van a la deriva con su corriente.

Pero hay algunos que entienden su misión: Son los más peligrosos porque se adhieren a su doctrina y a su ideología y, aunque llegan relativamente desinformados, de una se pillan la forma de aplicar la destrucción.

