Complicada selección

Asistimos a dos carnavales: El nuestro, todo alegría, fiesta y felicidad; y el del desgobierno petrista, todos los días un nuevo enredo, una nueva embarrada y, lo peor, este carnaval no se acaba el miércoles de ceniza, sino que seguirá hasta quién sabe cuándo.

La parte complicada es que el partido se nos enredará por la ausencia del defensa central, termina el período del fiscal Barbosa, que para su reemplazo el ejecutivo, a quien escoge al indicado envió una terna integrada por tres candidatas a cual peor, no saben cómo se debe jugar en esta posición, se asegura sufren daltonismo y confunden los colores del equipo nacional con el del verdadero adversario, así que se vislumbran autogoles por doquier. Menos mal el seleccionador no le jala a ninguna de las candidatas, pues parece que no tienen claro el papel a desempeñar, que no es otro que el de la defensa de la institucionalidad. Ahí se quedará entonces como encargada la Vicefiscal, también tremenda defensora, hasta que Petro aterrice y designe jugadores de cartel. Entretanto, seguiremos protegidos por la suplente, tan firme como el titular a quien se le venció el período.

Se espera que al país no le ocurra como a la denominada Selección Preolímpica Colombiana, que no fue una selección, ni tampoco colombiana, sino una escogencia caprichosa de cachacos variopintos, se sospecha que para valorizar a jugadores no destacados, que no sólo no ganaron ningún partido, sino que ni siguiera anotaron un triste gol, claro, omitieron jugadores del Caribe, que siempre han sido los de los goles y, como a Petro tampoco le gusta la gente Caribe, a ninguno ¡gracias a Dios! Se colocó en los altos cargos nacionales, puro cachaco escogido al garete, así que fijo Petro seguirá embarrándola y perderá el partido a causa de sus propias torpezas.

Coletilla: Muy buena y oportuna la entrevista concedida por Adolfo Meisel, rector de Uninorte a EL HERALDO, donde ratifica que el plantel símbolo del Caribe no está, ni mucho menos, en crisis alguna, tal como los locales contravía y homófobos quisieron presentar a causa de un ajuste administrativo. El rector Meisel, además, nos recuerda entre otros logros la solidez académica de su alto número de profesores de tiempo completo con doctorado, sus avances y resultados en investigación y edición de documentos y libros, el incremento en el número de matriculados, el invaluable aporte para el éxito de sus egresados, y su posicionamiento nacional en el sector. Es sin duda un lujo contar con Meisel como timonel de nuestra muy querida institución.

