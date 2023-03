Como en Salvador

El país anda patas pa´arriba, y cada vez peor. Ya no se trata de las absurdas propuestas del gobierno sobre la salud, o sobre el empleo, ni siquiera sobre una supuesta reforma política, ni tampoco sobre impertinentes nombramientos de tipos que reparten droga en las escuelas, ni de malandros de fuera nacionalizados de rapidez, ni tampoco de ideologizados ministros que actúan contra el sentido común y contra el avance de los temas que les corresponden. No. Se trata de la seguridad.

La seguridad es base de la convivencia. Pero el gobierno la está deshaciendo. Los clanes, “guardias”, grupos armados, guerrillas y disidencias de todo tipo y toda clase de “frentes” y hasta individuales delincuentes callejeros campean a su antojo, no se esconden, se jactan de su dominio territorial, y hasta se ufanan de pertenecer a los variados grupos, mientras el gobierno los protege, disimula sus salvajadas, pacta con ellos como si fueran serios o estuvieran en plan de enmienda. Además permite que se agreda a la autoridad, y se desmotive a los representantes de la ley y el orden. Con la anuencia del gobierno vamos gradualmente caminando hacia la anarquía, los malandros se sienten intocables.

La esperanza es que en Salvador ocurría lo mismo, y hasta peor. Eran las pandillas, con quienes los gobiernos negociaban una seguridad que no llegaba, la gente atemorizada, no se atrevían a salir, sin chistar pagaban las extorsiones, un país que parecía inviable, hasta que la firmeza de Bukele les trajo la tranquilidad. Tal resultado no se dio de un día para otro, sino que fue consecuencia de la reacción ciudadana en las urnas: Bukele logró aplastantes mayorías en las instancias legislativas, y por ello pudo imponer el orden y la cordura.

Como no podemos traer a Bukele, toca a lo criollo, nosotros mismos, comenzando por las regionales. No importan los partidos políticos ni lo que hagan con sus intereses, es cosa de cada ciudadano con su conciencia, frente a la urna. No importan las pilatunas que el registrador Vega se invente, ni los montones de dinero proveniente del delito que puedan destinarle a las elecciones, pues nada podrán hacer contra una masiva votación resultado de la indignación ciudadana.

Hay, sí, señales de reacción política, el uribismo con la senadora Cabal, Cambio Radical con Vargas Lleras, Pastrana resucitando su partido, Enrique Gómez impulsando el suyo, y otros líderes asumiendo la tarea opositora. Todo ayuda, pero no basta. Para que se reconstruya lo que Petro está destruyendo, la cosa es como en Salvador: a punta de votos.

rzabarainm@hotmail.com