Chao Joselito, pero queda Mancera

Asistimos a un torpe, triste y ominoso espectáculo del manejo policíaco del gobierno nacional mientras, menos mal, por aquí gozamos de un inclusivo, brillante y alegre carnaval, en el que todos los participantes se lucieron, y donde brotó el ingenio con novedades como destacar las esquinas, que las fiestas nacieron en los corrillos de las esquinas de barrio, y el vacilarse a Joselito Carnaval en vida, parrandeando y gozando antes de su sentido fallecimiento el martes.

Desde los eventos preliminares se notó el esfuerzo de los directivos y administradores, Sandra Gómez demostró ser la propia ejecutiva ejecutora, inculcó que el orden y la disciplina no se oponen a las expresiones de alegría; la estupenda reina Meme inyectó la elegancia y el sabor en la danza; los hacedores se comprometieron a fondo, y así nos resultó un carnaval con Guacherna, Coronación, los desfiles en Via 40, La 44, Las Torres y la 17 entre otros eventos, todos exitosos y con la máxima asistencia. Buena cosa también que hayan participado otras festividades nacionales, los opitas se lucieron, y ojalá que se incorporen folclor y culturas de todo el país, que el Carnaval sea anfitrión nacional mientras regresamos a la nota de la participación internacional, que se interrumpió por falta de billete y de gerencia. Ello, a cambio de los juegos, nos daría más pantalla panamericana. Ovación para todos los intervinientes.

Mientras Joselito Carnaval se ausentaba para no volver sino el próximo año, sin mayor alharaca se retiró para no volver el buen fiscal Francisco Barbosa, de una actuación impecable, quien con su desempeño y talante fungió como talanquera a los desvaríos de Petro, no se dejó amilanar por los ataques y acusaciones de los mamertos, y se paró firme ante los orates embates gubernamentales contra la institucionalidad nacional y la decencia. Se dice que el ex fiscal aspirará a la presidencia pues, al igual que todo el país, siente que al frente del gobierno hace falta una gran dosis de la coherencia y la firmeza que él mismo demostró tener.

Lo extrañaremos, aunque no quedaremos desprotegidos, pues queda encargada la Vice Fiscal Martha Mancera, de la misma línea inamovible de Barbosa, por lo que Petro y sus secuaces han armado tremenda presión para que se vaya mediante la rápida elección de una nueva fiscal a escoger entre tres candidatas a cual más peligrosa e ideologizada, condiciones que no va a aceptar la Corte. Así que a Petro le tocará cambiar la terna, o someterse a la prolongada interinidad de la Vice.

