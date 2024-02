Carnaval de pullas

Una: La burocracia nacional otra vez falló, decretó que los excesos en el consumo de agua potable deberían sancionarse con mayor precio, para ahorrar en la bocatoma de los ríos, y permitir que a aquélla ubicada aguas abajo no se le disminuya el caudal a captar. Hasta ahí tiene su lógica. Pero la falla es que a los usuarios de los acueductos de Soledad, Barranquilla y Puerto Colombia se les aplique dicha sanción, repetido error que deberán volver a corregir, pues el agua que allí se ahorre se perderá en el mar. La propia cachacada.

Dos: Plinio Cedeño, el recién elegido alcalde, tiene en su haber un ancestral interés por el beneficio de Puerto; Eduardo Verano, recién elegido gobernador, promotor e impulsador de la reconstrucción del Muelle, ha manifestado su voluntad de continuar la labor de su antecesora en beneficio de Puerto. En fin, todos los estamentos regionales propenden por ayudar a tan connotado municipio. Pero AIR-E no. La distribuidora de energía, por alguna desconocida razón, se precia en suspender el fluido eléctrico precisamente todos los sábados y domingos, los días de mayor afluencia de visitantes y, por ende, de mayor actividad comercial y turística, ésa que favorece la economía de los porteños. Parece adrede. ¿Quién programa tal adefesio?

Tres: Se esperaba el aplastante triunfo de Bukele, estaba cantado con más del 80% de los votos. Pero algunos periodiqueros y oenegés zurdos insistían en presentarlo como desastroso, dizque para frenarlo. ¡No deponen su sesgo! No entienden que las elecciones no las ganan las normas, menos los columnistas ni las redes, sino los votos. Por ejemplo, Santos y Duque pudieron haber cambiado la constitución, o decretado reelección eterna, o expedido las reglas que fueren, y no había manera de que obtuvieran mayor votación. Son los votantes quienes determinan si un candidato merece o no ganar. Aunque a veces se equivoquen, como en el caso de Petro.

Cuatro: A propósito de Petro, ¡tremendo rollo! por demás inane, se ha armado con sus afirmaciones de una supuesta “ruptura institucional” que puede interpretarse como ominosa, y que mostraron las orejas de sus verdaderos propósitos que casi nadie quería ver, pero de los que había señales claras: No va a delegar en nadie su permanencia en el poder, ni se va a someter a una errática e impredecible elección. Su orate y ciego ego lo conduce a creer que la millonada que entrega a indígenas y las prebendas a grupos armados los moverán a apoyarlo en una toma de hecho.

