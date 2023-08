¿Bruto? No. Ególatra obseso

Un año en reversa. La izquierda internacional percibe a Petro como un bruto que dilapidó la gran oportunidad para tomarse otro país y para perpetuarse en el poder, pues no fue capaz de sopesar la estrechez de su triunfo y la precariedad de sus curules parlamentarias frente a la tradicional solidez de la institucionalidad colombiana y, por tanto, debió ejercer un gobierno aunque fuera medianamente bueno y mesurado, o sea, no entendió que no había que desbocarse, sino gradualmente ir introduciendo el destructor cambio que su doctrina en todas partes propone y aplica.

¿Bruto? No. Ningún bruto se hace elegir presidente de su país, alcalde de la capital, parlamentario, ni alcanza los cargos que Petro alcanzó. Lo ocurrido fue que su egolatría lo superó, y su obsesión lo hizo creer que un cambio de tal trascendencia debía hacerse en su primer año de gobierno, para ser él, y sólo él, quien lo ejecutara. Fracasó, menos mal, y hoy sufre el rechazo hasta de su hijo, quien ni recibirlo quiso. Ni mencionar que muchos de los del propio Pacto Histórico lo critican y no lo acompañan en sus desvaríos, pregúntenle a su llave Gustavo Bolívar.

Petro ha quedado mal en todos los terrenos, y ni siquiera aprendió de las lecciones de su paso por la alcaldía de Bogotá donde su obsesiva egolatría lo llevó a una gestión terriblemente mala, peor que la actual de presidente, claro, nunca había administrado nada.

Quedó mal también en lo político, que le armaron una coalición que le fue muy útil para lo de la reforma tributaria, pero no entendió que no fueron virtudes propias sino del trabajo en el equipo del Minhacienda y, dominado por la egolatría, no quiso conciliar en sus otros proyectos, fracasó, y desbarató (¿pateó?) su propia coalición. Solo le quedan el inasible e impredecible Gaviria, y la lenteja Toro, vendidos ellos, quienes tienen en las entrañas de sus partidos fuertes disidencias que les pasarán factura en las próximas regionales.

Y fracasó también en lo familiar. Tampoco entendió la más importante de las lecciones: Por encima de cualquier obsesión o de cualquier objetivo, ya sea o no político, la familia es prioridad. Puede hasta en algunos ocurrir que el ego les limite los afectos a sólo ellos mismos, pero a la familia hay que brindarle apoyo presencia y cariño. Se aceptaría incluso incurrir en diversidad paternal, pero los hijos son parte esencial de la familia, son el eje, y hay que apoyarlos con la razón o sin ella.

Así que todo indica que Petro peca no por bruto, sino por ególatra obseso.

