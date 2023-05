12:00 AM Opinión

Broncemia gubernamental

El peligro real no está en una potencial violencia sino en el Congreso, en la interesada y detestable entrega y adhesión de quienes, encabezados por la “U” de la Toro, no sólo no embisten sino que atraen colegas vendidos y apoyan al torero para que los desvaríos de sus proyectos sean aprobados, no importa lo dañinos. Seguro lo lograrán, pues sabido es que las votaciones por bancadas pueden ser manteadas por algún subterfugio, que los hay.