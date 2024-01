Aprender a exigir

Enero, desde tiempos inmemorables y a través de todas las culturas, es un mes de esperanza y renovación. Debe ser por ello que en todas las peticiones de año nuevo todo el país incluyó alguna esperanza referida al mandato de Petro, ya sea que se fuera o que lo fueran en cualesquiera de las modalidades posibles. Vana esperanza: Ni se va, ni lo van, ni cambiará su destructivo propósito.

Y pocas son las esperanzas de Verano y de Álex para recibir ayuda nacional, por lo que les tocará ingeniárselas en busca de financiación. Pero los gobernantes no pueden solos: necesitan el decidido apoyo de dirigentes, gremios, y sobre todo de los parlamentarios, que nunca ninguno supo exigir. Fíjense entre muchos otros ejemplos lo de las “autopistas” a Cartagena y a Santa Marta, y lo de la Plataforma de Atraque en Puerto, que no han sido capaces de presionar la más mínima equidad frente a lo invertido en tierras andinas, nos tienen viajando por carreteritas mediocres, y se han negado a darle al muelle el decoroso tratamiento patrimonial que se merece.

Petro mira con desdén al Atlántico. Y no es el de aquí un caso aislado de desesperanza. Los alcaldes de las grandes capitales y sus gobernadores tienen la misma percepción y sienten la misma preocupación, y así casi todos lo manifestaron en sus discursos de posesión, pues las señales que se reciben son de total despreocupación por las grandes y medianas ciudades, no hay plata y por tanto muestra un propósito de intervenir en las poblaciones pequeñas y en proyectos líchigos. Vainas de las ideologías. Empero, el verdadero motivo es la ardidez por la derrota electoral. La parte grave es lo de los Juegos Panamericanos, que se dice que Petro regañó a la ministra del deporte por apoyarlos abiertamente. No podemos quedarle mal al continente.

Ante tan descorazonador escenario, algo deben hacer. Podrían, por ejemplo, conformar bloques de presión administrativa y mediática, tanto para modificar las intenciones petristas, como para impulsar proyectos comunes, descartando los egoísmos. Para Álex y Fico luce algo fácil, ya han demostrado afinidades; se supone que Galán y Eder entrarían, y podrían los cuatro montar alguna estrategia de beneficio común. A los gobernadores, en cambio, les va a quedar más difícil un acuerdo, porque tienen el lastre de Dilian Francisca, la de El Valle del Cauca, quien es inefable e impredecible.

El caso es que, para que no se atolle nuestro avance hay que conformar bloques nacionales, y nosotros aquí tenemos que comenzar a aprender a exigir.

rzabarainm@hotmail.com