Este país no aprende. O mejor, lo malo lo aprende demasiado rápido. En el sector público los fracasos no cuestan, no existe la responsabilidad, y menos la dignidad. Estamos llenos de ejemplos tipo De la Calle, quien fracasó con el plebiscito y, pese a haberlo anunciado, no renunció, ahí se quedó, y nada pasó. La embarran con estruendo y directamente, pero no renuncian. Nadie practica el último ejemplo de dignidad de nuestra Karen Abudinem quien, pese a que la culpable no fue ella sino sus funcionarios y asesores, ella no intervino, con dignidad asumió su responsabilidad, y renunció. Ésa dignidad patea, y por ello llamó tanto la atención de los cachacos: por allá no existe eso. Fíjense en el Registrador Vega con sus antecedentes y sospechosas acciones y maromas: Como si no fuera con él: Que los jurados, que el formulario, todos culpables, menos él, orondo se queda. Incluso hay voces que ¡increíble! piden su permanencia.

Comenzando por el mismo sistema electoral la cosa es un desastre: 50 mil personas votaron para que Fulano los represente en el Senado, pero el sistema lo ahoga mientras elige a Sutano con 20 mil votos. Absurdo total apoyado por los propios legisladores. Sus razones tendrán. “En las instituciones y con las instituciones” pregona Duque, como si hubiera ruta diferente. Lo hace para hablar mucho sin decir nada.

Porque instituciones es lo que hay: El Registrador es nombrado por las tres “altas” Cortes: Suprema de Justicia, Constitucional, y Consejo de Estado. Si para dirimir sus propias diferencias o elegir un colega tienen todos los problemas y peloteras, se puede uno imaginar la leonera para ponerlas de acuerdo con un nombre. Pero lo logran, seguramente con alguien moviendo la batuta. Vega logró incluso que se aumentara el puntaje a la entrevista, pues en las pruebas le fue mal. Se dice que ésa batuta la movió Santos, cosa nada inverosímil. Una vez elegido, funciona con las directrices del Consejo Nacional Electoral, donde participan todos los partidos y fuerzas políticas, otra leonera que requiere batuta. Están, además del MOE, las comisiones escrutadoras regionales, nombradas también por el Consejo Nacional, yo con yo. Ahora piden que se encargue la Comisión Nacional de Garantías Electorales, que son nombrados por el mismo CNE y que, como toda comisión que se respete, se reúnen y hablan, pero nada resuelven, menos cuando fue creada para brindar seguridad física a los candidatos. O sea, garantías físicas. Es que enredan para que desenredar sea enredado. Cuando esto se escribe aún no se reúnen, pero no importa. Da igual. ¿El presidente? Bien, gracias. ¿Indra y las otras firmas internacionales? Bien, también. Qué saludos.

O sea que la esperanza de que se resuelvan las cosas es como la esperanza de la Coalición Centro Esperanza, que sus viudas nunca entenderán que centro no es ni de acá ni de allá, y que esperanza no tienen ni tendrán. Tampoco habrá imparcialidad. Otra vez, no pasará nada. Como dice Pastrana, esto apesta a fraude. Y en favor del candidato de Santos.

rzabarainm@hotmail.com