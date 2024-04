Inteligencia Artificial para la clase media

Un reciente artículo de The New York Times se enfoca en David Autor, un economista del mercado laboral, profesor del Massachusetts Institute of Technology en Boston, que en años anteriores había generado controversia por sus posiciones que intentaban demostrar como la tecnología y el comercio habían exacerbado la pérdida de ingresos de los trabajadores de clases medias y bajas en Estados Unidos.

Lo interesante es que en el estudio que recientemente publicó Autor titulado: Aplicando IA para reconstruir los trabajos de la clase media, donde argumenta que “la inteligencia artificial, bien utilizada, puede asistir en la reconstrucción de la clase media con capacidades medias que es el corazón del mercado laboral de USA y que ha sido deteriorado por la automatización y la globalización”.

En resumen, lo que para el autor diferencia la IA con otras tecnologías es que hasta ahora los computadores habían sido programados para seguir unas reglas claras, cada vez mejor, más rápido y más barato. La IA por el contrario no está basada en reglas específicas sino en aprendizajes que parten de grandes cantidades de información que existe en internet, y luego pueden sugerir acciones o alertar frente a riesgos.

Esto hace que la IA no necesariamente sea un destructor de puestos de trabajo sino potencialmente un complemento natural, con implicaciones especialmente alentadoras para aquellos trabajadores poco calificados. Esto se ve evidenciado en estudios complementarios que hicieron otros investigadores de MIT donde, en call centers que implementan herramientas de IA, la productividad aumenta para todos, pero en mayor nivel para aquellos con menos experiencia y experticia.

En el caso del departamento del Atlántico, donde hay más 15.000 empleos de BPOs, esto genera una oportunidad interesante en el corto plazo, que se discutió en el reciente evento Colombia PotencIA Digital, organizado por la Gobernación del Atlántico, Cámara de Comercio de Barranquilla y MinTIC. Si se demuestra que en el Caribe Colombiano se puede utilizar la IA para exportar servicios de BPO con mayor eficiencia, a través de una mayor internacionalización del sector se podrían generar docenas de miles de nuevos empleos.

Adicionalmente, proyectos como el programa Más Educación Más Innovación, lanzado esta semana en alianza entre la Alcaldía de Barranquilla, Fundación Santo Domingo y Crack the Code, donde se van a capacitar más de 3.000 jóvenes de colegios públicos de Barranquilla en análisis de datos, uso de Inteligencia Artificial y programación web, apuntar a continuar formando el talento local para el futuro.