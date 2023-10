Ciberseguridad: el nuevo reto gerencial

Desde el ciberataque a los sistemas de IFX Networks, uno de los proveedores de servicios informáticos más importantes del país y la región, el tema de ciberseguridad se ha convertido en una de las preocupaciones más recurrentes de los gerentes y juntas directivas de todo tipo de empresas y organizaciones en Colombia. El ataque que sorprendió al país hace un mes afectó a entidades como la Superintendencia de Salud, de Industria y Comercio, al Consejo Superior de la Judicatura, al MinSalud y a la Cruz Roja Colombiana, entre otros. Los riesgos que se enfrentan no son menores.

Países como Rusia y Corea del Norte han permitido y fomentado la formación de hackers que se especializan en el famoso ransomware, o secuestro de información con busca de una retribución económica. El ataque empieza con una falla en alguno de los sistemas de la empresa y luego una notificación de que el virus ya se encuentra ubicado dentro de la infraestructura tecnológica de la compañía. Y ahí se comunica que a menos que se haga un pago, que puede ir de los cientos de miles a los millones de dólares, la empresa o institución no podrá recuperar la información que ha sido bloqueada por los atacantes. En el caso particular de Corea del Norte, una dictadura militar con pocas fuentes de ingresos externos, el sector se ha convertido en un crimen sistemático de estado. Un estudio de las Naciones Unidas de este año estima que los robos de criptomonedas por parte de actores provenientes de este país superan los US$ 3.800 millones. Esto supone una imposibilidad de perseguir o capturar a estos actores ya que tienen el permiso y protección de esos países para operar desde allí libremente.

El reto entonces para gerentes y juntas directivas está en identificar y clasificar este riesgo como una realidad latente y construir una planeación de protección de la data interna y externa y la llamada redundancia en los sistemas que permita que las operaciones principales de la empresa no sean impactadas por los ataques.

De lo contrario se ven en la penosa obligación de negociar con los terroristas electrónicos porque las perdidas de la empresa pueden ser onerosas o en el caso de gobiernos también se pueden terminar afectando sistemas de salud o servicios públicos esenciales. En este caso los posibles efectos se pueden medir en vidas humanas. El robustecimiento de los procesos, equipos y presupuestos de tecnología en las empresas ya no solo se convierten en esenciales desde el punto de vista estratégico de la competitividad de las empresas sino más aún se convierten en elementos cruciales de su supervivencia.