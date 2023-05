“¿Y por qué yo no?”

Comparto con un amigo guajiro la preocupación por la suerte de los proyectos eólicos en ese departamento. Hace dos semanas resolvimos salir de Barranquilla para Uribia en una pesquisa sobre la crisis. Pasando Riohacha optamos por la vía a Manaure, más agradable, que además le permitió saludar parientes en Mayapo y El Pájaro. Más adelante, luego del desvío a Musichi, tropezamos con una fila de camiones, volquetas y carros. “Es un paro” nos dijeron. Al disgusto inicial porque ponía en riesgo un almuerzo acordado en Uribia, se sobrepuso el hecho de que una untada de paro era, precisamente, lo que fuimos a buscar.

Un tipo que ocultaba su cara con un “pasamontaña” había macheteado un par de trupillos, tirado los troncos y ramas sobre la vía y atravesado una Toyota negra “placa blanca”. Mi amigo se encajó su sombrero wayuu y con talante de palabrero indagó las razones. El hombre del pasamontaña adujo que tenía una mina de talco, que se había enterado de que una secretaría del municipio se la iba a cerrar, supuestamente con el apoyo de una oficina del ministerio de minas; y que hasta que un funcionario con quien estaba en contacto no le asegurara que eso no sucedería no dejaba pasar a nadie, incluyendo una doctora que abogaba por que dejaran pasar un paciente que traía. Media hora de sol fue suficiente para que aceptáramos el ofrecimiento de un conductor de transporte escolar (que se hace en “pick ups” para atender rancherías cercanas) de guiarnos entre ellas y hacerle un baipás al paro en la vía. Pequeña aventura polvorienta que nos tomó otra media hora hasta salir en las goteras de Manaure y seguir a cumplir un prolongado e ilustrativo almuerzo en Uribia.

Al día siguiente madrugamos a conocer el proyecto eólico Windpechi. Nombre que es un juego de palabras entre Wimpechi en wayunaiki y Wind, “viento” en inglés, de la italiana Enel, líder global en energías renovables y uno de los más afectados. La vía de 30 km construida por ella aunque es destapada casi toda en perfecto estado. Luego de pagar docenas micro peajes a niños que atraviesan cabuyas en la vía, y a solo 2 kilómetros de llegar, tropezamos otra vez con un paro. Esta vez fuimos de los primeros en caer. Era con un cable y quien lo controlaba también tenía un pasamontaña. Cobraba $50 mil por dejar pasar. Indagamos las causas sin resultado, al insistir el hombre del pasamontaña espetó: “Y si todo el mundo hace paros ¿Por qué yo no?” Dejo a mis lectores sus propias conclusiones.

