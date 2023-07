Tokio: inmensa, limpia y silenciosa

La prefectura de Tokio tiene 14 millones de habitantes y el Gran Tokio tiene 37 millones que la hacen la megalópolis más grande del mundo. Al mismo tiempo es la más asombrosamente limpia y silenciosa, no sólo entre las grandes sino también entre la mayoría de las ciudades medianas de todos los continentes. Lo de la limpieza es un rasgo cultural de civilización e higiene japonesa. En los colegios los niños limpian sus salones de clase antes de irse a casa. En general, tienen poco que limpiar, porque no ensucian. No hay canecas de basuras. A raíz de los atentados terroristas con gas sarín en los años 90, que ponían en canecas de basura, éstas se prohibieron.

Pero ¿Cómo lograr ser aldea y megalópolis? La primera vez que tuve una pista fue cuando un ejecutivo de Mitsubishi casado y con un par de hijos me contó que no tenían carro en su casa en Tokio. Con el sueldo que le supuse podría comprar un buen carro cada pocos meses. “¿Por qué?” Pregunté. “Porque no lo necesitamos”, respondió. En realidad los japoneses tienen una tasa de propiedad de 600 carros por cada mil personas, parecido a la media europea. Aunque en Tokio es un tercio de la del resto del país. Sin embargo, el punto es que el acceso físico y económico al sistema de transporte masivo hace innecesario el carro particular para las grandes movilizaciones diarias al trabajo o estudio y regreso.

El metro tiene 180 estaciones y mueve 30 millones de personas al día. Sólo un 12% de movilizaciones diarias se hace en carro particular, muchos pequeñitos, y 17% en bicicleta. Las inversiones en las líneas de metro las financió el gobierno, pero en los años 80 las privatizó y éstas agregaron a su objeto social el desarrollo de vivienda y comercio alrededor de las estaciones. Lo cual, además de resultar muy rentable, ha reducido la necesidad de muchos desplazamientos.

En cambio, para comprar carro necesitas un certificado de que tienes donde parquearlo. El 40% de los condominios no tienen parqueaderos. En el 95% de las calles está prohibido parquear. De ahí la apacible belleza de muchas callecitas en la ciudad. Cada dos años tienes que pasar rigurosas y costosas revisiones técnico-mecánicas. La gasolina corriente cuesta $20.000 el galón. Los parqueaderos $35.000 la hora. Los peajes de las autopistas son los más caros del mundo, a $900 el kilómetro. Inversiones y atractivos para el masivo y costos disuasivos para el individual ha sido la fórmula.

