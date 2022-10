12:00 AM Opinión

Pobreza Caribe ¿Más?

Cuando casi un tercio de los bogotanos, con 2,5 veces el ingreso per cápita y un séptimo de las NBI de la región Caribe, no pagan el tiquete de Transmilenio, el gobierno y los operadores lo hacen por ellos; pero cuando un tercio de los usuarios del mal servicio eléctrico en la región Caribe no pagan, a la CREG sólo se le ocurrió autorizar el insostenible atropello de subir la tarifa el 50%.