¿Incentivo perverso en pensiones?

La expresión “incentivo perverso” no pretende un juicio moral, sólo distingue aquellos incentivos en políticas públicas o de cualquier institución que generan comportamientos o efectos no previstos y no deseados. El tema viene a colación porque en la recién presentada reforma pensional se propone dar un bono pensional a las mujeres por cada hijo que tengan, hasta llegar a tres. Es fácil estar de acuerdo con un tratamiento pensional diferencial para las mujeres vinculado a su exclusivo papel reproductivo y en la primera infancia, así como también por su rol predominante en la más amplia “economía del cuidado” de los enfermos, de los ancianos y del hogar. Pero tal vez haya mejores maneras de dar cuenta integral de todo eso.

Veamos unos datos. La tasa de fecundidad, que es el promedio de número de hijos por mujer, ha venido disminuyendo en Colombia y en 2015 estaba ligeramente por debajo de 2. Pero al interior de los promedios suele haber una amplia dispersión: Mientras en la región central la tasa era de 1,6, en la región Caribe, la que más pobres tiene, era 2,5. Para las mujeres sin ninguna educación la tasa (3,9) era dos veces y media la de las mujeres con educación superior (1,6). Y la de las mujeres más pobres (2,8) era más del doble que la de las más ricas (1,3).

El incentivo mencionado de la reforma alienta a los grupos más vulnerables a tener más hijos generando mayor presión en educación, salud y otros servicios, en detrimento de su calidad y de los presupuestos para subsidiarlos. Otro riesgo potencial estriba en que nuestro país ha sido tierra fértil para el crecimiento exuberante no sólo de carteles del narcotráfico, sino también de otro tipo de conductas delictivas como el de la hemofilia, el de la toga y los falsos positivos, donde hay privilegios individuales por dispensar. Podríamos ver surgir el cartel de los certificados de nacimiento falsos y el de las adopciones ficticias, para completar la cuota con vientre ajeno. Los sistemas de información y verificación de la vida reproductiva de docenas de millones de mujeres pueden convertirse en una frondosa burocracia fuente de errores y abusos en ambos sentidos, violación de derechos para algunas o favorecimiento indebido para otras. La ley de los efectos no previstos es implacable. 200 semanas más de cotización para hombres que para mujeres sería una solución más justa con todas las mujeres, más pragmática y, si se piensa bien, podría no costar nada.

