Hanoi, el reino de las motos

Vietnam llegó el año pasado a 100 millones de habitantes, bonito número, 70 millones en edad de trabajar y una fuerza de 51 millones activos en el mercado laboral. Ese “bono demográfico” y las libertades económicas lo están aupando en su era dorada para el crecimiento económico. Con 66 millones de motos registradas Vietnam es el país con más motos en el mundo en términos per cápita. En Hanoi, su capital, donde habitan 8 millones de personas hay 6 millones de motos, y Ciudad de Ho Chi Ming, antigua Saigón capital de la Cochinchina francesa, tiene 9 millones de habitantes y casi 7 millones de motos; en ambas cerca de un millón de automóviles.

Las motos proveen un nivel de movilidad con el que otros medios de transporte no pueden competir, son comparables con los grandes sistemas de transporte masivo (metros, monorrieles y buses por troncales) en gastar menos tiempo por trayecto y en tener una menor variabilidad de ese tiempo. Esto hace predecible la duración, gracias a lo cual al usuario no le toca asumir de su tiempo las variaciones inciertas de sistemas como los colectivos de las ciudades colombianas, que son crueles no solo con el bolsillo, sino con el tiempo de los pasajeros; consumen su vida y de que incómoda manera. Ah, y las motos van de punto a punto, sin escalas.

Pero lo que hace excepcional para la movilidad a esas dos ciudades, es que tienen entre 6 y 7 veces más motos que carros. Son el reino de las motos, en muchas avenidas dominan el flujo. No van haciendo piruetas y cometiendo infracciones entre los carros. Funcionan como un enjambre de abejas o una bandada de aves, con inteligencia colectiva. Dado que ni el más ágil de los peatones podría esquivar al enjambre, en éste se ha desarrollado la cultura de que le toca esquivar al peatón, que puede asumir el riesgo de cruzar la calle sin mirar las motos. Eso sí, advierten los nativos, “no corra, atraviese a paso lento y constante, si corre no pueden calcular su trayectoria y lo atropellan…”. Otras dos características del parque motero es que la mayoría son de baja cilindrada, 150 c.c. o menos, y casi todas son tipo scooter, en las que se apoyan los pies dentro de la moto. Eso favorece que un tercio de los conductores sean mujeres. Mientras no se llenen las calles de más carros y buses, el reino de las motos es una sorprendente solución, difícilmente replicable, al talón de Aquiles de las grandes ciudades, su movilidad.

