Cerrejón vs. La Ignorancia Supina II

¿Sabía usted que entre 2002 y 2022 Cerrejón pago a la nación entre impuestos de renta, patrimonio y regalías $1 billón de pesos anuales en promedio?, ¿que una proporción importante de esa suma va al departamento y los municipios productores o portuarios de carbón?, ¿y que en adición a lo anterior entre 2017 y 2022 Cerrejón pagó en La Guajira, entre impuestos departamentales y municipales, inversión social voluntaria y compras y contratos a proveedores locales, otro billón de pesos más?

¿Sabía usted que los buques de más de 120,000 toneladas no pueden pasar por el canal de Panamá, ni después de su ampliación?, ¿que Puerto Bolívar fue desde su inauguración el primero en Colombia en recibir buques de ese y mayor tamaño que requieren remolcadores y habilidades especiales para su operación?, ¿que ese carbón va de la mina al puerto en el primer y único ferrocarril de trocha ancha del país, lo que le permite ser más eficiente y ecológico?, ¿y que ha tenido una operación aérea continua en dos aeropuertos en La Guajira durante 40 años sin accidentes que lamentar?

¿Sabía usted que Cerrejón fue usuario temprano de la comunicación satelital digital, lo que permitió que sus sistemas siguieran funcionando durante la gran huelga de Telecom?, ¿que tuvo el primer sistema en línea y tiempo real entre las Américas utilizando el cable submarino que llegaba a Barranquilla, enlazando compradores y despachadores en Texas y Florida, logro destacado en la revista mundial de AT&T?, ¿y que tuvo video conferencia entre sus sedes en 1992, casi 30 años antes de la pandemia?

¿Sabía usted que haber sido pionero de esos y otros avances tecnológicos, aunado al esfuerzo para que en pocos años fueran manejados 100% por colombianos, hizo que las competencias adquiridas por ellos fueran apreciadas en un amplio espectro de industrias mineras o no, nacionales o no?, ¿que por eso técnicos, ingenieros y otros profesionales salidos de Cerrejón han encontrado oportunidades laborales en toda Colombia así como de Canadá a Chile, de Alemania a Angola y de Rusia a Australia? ¿y que, en contraste, reconociendo la conveniencia climática de la energía solar, los paneles que la generan son importados, no tienen ni una balinera y el principal oficio que demandan periódicamente es desempolvarlos?

¿Recuerda usted que la ignorancia supina es la que nace de la negligencia en aprender o preguntar lo que puede y debe saberse según las responsabilidades de su cargo u oficio?

Espere capítulo 3.

Rsilver2@aol.com