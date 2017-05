Columnas de opinión

Respeto no es lástima

Es famoso el partido de cuartos de final del Abierto de Tenis de Estados Unidos, disputado entre Pete Sampras y el español Alex Corretja en 1996. El número uno del mundo, quien defendía el título del torneo, comenzó a tener malestares estomacales promediando el encuentro. Su contendiente, sabiendo que el rival estaba pasándola mal, decidió continuar jugando con seriedad, pegando sus mejores golpes, tratando de ganar un puesto en la semifinal; nunca pensó en bajar el ritmo, ni siquiera cuando Sampras comenzó a vomitar en medio de la pista. Al árbitro, apegado a las reglas imperantes, tampoco paró el juego. El jugador norteamericano, uno de los mejores de la historia, terminó ganando en 5 sets, luego de 4 horas de batalla.

Lo que recuerdan los aficionados y los especialistas no es precisamente la capacidad de Sampras para reponerse de la adversidad, su amor por el juego y su incontrovertible calidad, sino la deportividad del español, quien pudo tener piedad de su adversario enfermo y no jugar a su máxima capacidad, y que, en lugar de hacer el papel de un considerado protector del débil, decidió respetarlo a él y su deporte tratando de ganar sin importar las circunstancias, cosa que Sampras también hubiera hecho en su lugar.

Se me vino a la cabeza este episodio cuando comencé a notar ciertas dudas con respecto a la actitud de Nairo Quintana durante las urgencias estomacales que tuvo que sufrir el líder de la carrera, Tom Dumoulin. Que si ha debido esperar, que si ha debido aprovecharse de la situación y atacar para recuperar la camisa rosada, que el neerlandés paró cuando el colombiano se cayó días antes. Creo que todas esas elucubraciones surgen de una ideal pero malentendida pretensión de caballerosidad en el deporte.

Las lesiones, los accidentes, la enfermedad son contingencias que los deportistas de alto rendimiento deben asumir como parte de su cotidianidad profesional. Una competencia no puede paralizarse porque uno de los protagonistas se lesiona (un malestar estomacal también es una lesión); eso obligaría a cambiar las reglas de todos los deportes. No me imagino, por ejemplo, a un beisbolista que batea un hit frenando su carrera hacia la base porque el fildeador se tuerce un tobillo.

No creo que la actitud de Quintana haya sido desleal. Y voy más allá: la timidez que tuvo para atacar, pensando en lo que ocurría a sus espaldas (solo aceleró el paso ante el ataque de Nibali), me parece más antideportiva que si se hubiese bajado de la bicicleta hasta que Domoulin terminase su asunto estomacal, porque el respeto no tiene que ver con la conmiseración.

En estos tiempos la corrección política suele convertirse en una excusa para justificar la inmovilidad, la cobardía y la indolencia. Y en el deporte, que es quizás uno de los más nobles ejercicios humanos, es más correcto quien a veces decide no serlo.

