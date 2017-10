Rentería al bate | Serie Mundial de jonrones

Columnas de opinión

Los dos primeros juegos de la Serie Mundial han estado como lo habíamos comentado en la columna anterior. Estamos en medio de una serie que nadie sabe cómo va a quedar, hemos visto unos juegos increíbles, pero ambos esperan el jonrón para que se defina el juego.

Creo que el equipo que tome la iniciativa de robar base, hacer hit and run o tocar la bola va a tener ventaja, porque están esperando el batazo de cuatro esquinas. Hemos visto algo poco común, me refiero a esa gran cantidad de cuadrangulares, y no siempre va a ser así.

Los pitchers a medida que pasen los juegos van a apretar y será difícil seguir dando jonrones. Considero que Houston tiene un poco más de velocidad, y si toman la decisión de salir a robar bases y jugar la pelota como se debe, va a tener el chance de ganarse la serie sin mayores dificultades.

Los dos abridores de este tercer juego, Yu Darvish por Dodgers y Lance McCullers Jr por Astros, son excelentes para hoy. Es un juego muy importante, creo que aquí va a estar la clave para que uno de los dos equipos tome la iniciativa y así levantar el trofeo de campeón.

Vimos en acción el one-two de Astros, con Altuve y Correa, ellos han sido determinantes tanto en la temporada regular como en la postemporada.

Les digo a los aficionados que no se extrañen por este tipo de juego que hemos visto en los primeros de la serie, tal vez se impacientan cuando no tocan la bola; o no hay robo, o no mueven a los corredores, pero eso es debido a que ha cambiado el juego un poco. Ahora vemos recta dura sin localización y se espera que el bateador haga un buen contacto y lleve la pelota detrás de la barda.

Definitivamente, estos dos partidos nos indican que no será fácil para ninguno de los dos pasar por encima del otro, creo que esta serie regresará a Los Ángeles y allá veremos el gran final, que estoy seguro, estará lleno de emoción.