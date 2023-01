Triste península

La playa Mayapo es una de las más lindas del Caribe. Queda a media hora de Riohacha, la arena es pura y es uno de los imanes turísticos de la Península de la Guajira. Las vegetaciones se reflejan en sus aguas y a los palos de coco le sirve para escurrir las lágrimas cuando ve la fortuita realidad de esta región. La muerte continua de los menores es algo que debería sacudir a los nativos y colombianos, nada pasa y la Guajira sigue con sus leyendas hacia Punta Espada sin encontrar la Piedra del Destino que es la roca que decide el futuro de las personas.

El liderazgo en la Guajira es turbio y cumple 11 mandatarios seccionales en los últimos 8 años. Elecciones atípicas, fraude procesal, peculado por apropiación y contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales. Es como si los tiempos establecidos no existieran y el límite máximo fueran meses para que llegue otro, entierre los proyectos e inicien unos nuevos que no terminan. Es una ruleta de pueblo la designación del secretario de Salud a quien no le alcanza el tiempo, agenda o moral para hacer las gestiones con la disciplina que se requiere. Cuando se leen hechos que investigan cómo corrupción para reducir la mortalidad infantil (Albania) queda uno atónito.

La educación es una comedia. Para el año 2021 existían 275 niños en edad escolar, el 54.2% es rural o rural dispersa en donde los pupitres son ramas, sin tableros o ayudas escolares. El dividivi, lleno de magia, puede esconder tablas de matemáticas y mostrar una educación que no alcanza los niveles mínimos. De cada 100 niños que ingresan a primero solo logra llegar al grado 11 de secundaria el 21%. ¡El analfabetismo rampante! Estar en el último puesto en calidad educativa y lejos de una educación digna es una bofetada nacional.

Como un faro lejano, aparece la Universidad de la Guajira. Poca luz, tiene 20 programas de pregrado,1,150 docentes y 14 mil estudiantes. Que difícil debe ser ser maestro en una universidad de provincia: infraestructura inadecuada, situación geográfica complicada, limitaciones en la inversión y especialmente la escasa calidad del recurso humano. No encontré dónde están los egresados y especialmente cuantos han seguido las líneas de instrucción para devolver en las aulas lo que ellas dieron con mucha dificultad. O quizá que tomen las riendas administrativas y enseñen con comportamiento y ejemplo algo decencia a su región. ¿Por cierto, cómo se actualizan los profesores?

Salud y nutrición son llaves de desarrollo personal y comunitario. Las estadísticas y sus números sacuden el alma. Más de 60 niños han muerto por desnutrición este año y los organismos responsables se torean la responsabilidad. No conozco la primera queja o querella institucional que los mencione y especialmente que van a investigar las razones para que esto, nunca jamás, vuelva a ocurrir. Da la impresión que este hecho no le duele a nadie. Hay 1300 niños con desnutrición aguda y son fuertes candidatos para que una enfermedad leve se convierta en una tragedia. Papa al vapor, queso rallado y avena: es el desayuno. A las 9:30 am otro vaso de avena. De 257 niños muertos 60 son de la Guajira. No sorprende que la tasa esté en 20.8 por 100.000 habitantes cuando la media nacional es 5.6. Cerebros atróficos y atrasados y, esto se combate con avena. Ojalá la bienestarina prometida llegue a los estómagos necesitados.

Sin agua potable y alimentos, pobreza y escasez de defensas inmunológicas es el entorno de los niños de la Guajira. Que se haya aumentado en un 92% los muertos por desnutrición infantil en esa zona es más que una alarma roja: es un incendio,25% de los menores fallecidos por esa causa en el país. Ajeno a los subregistros se calcula que en esta península viven 354.579 niños (35%) de la población departamental y según la Procuraduría General han fallecidos más de 122 por la desnutrición. Ahora bien, la mitad de ellos están en la Guajira. Haga una pausa de construcción y piense un momento en estas víctimas en que la nación durante muchos años no les ha cumplido. ¿Será el 2023 el año para intentar ponernos al día?

Diptongo: 53% de los guajiros con necesidades básicas insatisfechas. Las 125.000 unidades de bienestarina líquida, una cucharadita de nada.