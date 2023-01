Las imágenes de Suecia en 1958 quedaron fijadas, son como recuerdos que hubiese vivido. Los partidos de fútbol y la maestría del novato de 17 años quien magistralmente coronó a Brasil como campeón. Le hizo gambeta el deporte a la situación de Israel y la final entre Brasil-Suecia definió el campeón con el marcador 5-2. Pelé fue el goleador, amable, sonriente. En el otoño de 1962, donde los árboles mueren, se jugó el Mundial de Futbol en Chile. Conocido como el campeonato mundial más violento y Pelé, lesionado, tuvo en Garrincha su mejor gestor. Triunfó sobre Checoslovaquia 3-1 y completó su segundo campeonato. La naturaleza se involucró y el terremoto de Valdivia de 1960 enlutó muchos hogares latinoamericanos,2000 fallecidos y dos millones de afectados. En 1970 en México ocurrió el partido final entre Brasil e Italia. Jugadas inolvidables y Brasil derrota por 4-1. Jugadores no, artistas habilidosos e incisivos, con mentalidad ganadora que dejaron con el resultado que eran el mejor onceno. Temperamento latino, hábil y con olfato predictivo. Nunca fuera de tono y su comportamiento una cátedra ejemplar de lo que debería ser el deporte: competencia alegre y que gane quien merece los laureles.

Unos de los atributos de la buena persona es la lealtad. Es no darle la espalda nunca a una persona o una organización. Fue su único equipo y convirtió en símbolo el número 10. Implicaba confianza y colaboración, coherencia con sus propósitos de crecimiento y el firme compromiso de no abandono. Si alguien recuerda alguna vez haber visto Pelé con el Santos notaba una transferencia de sentimientos que confundía a la hinchada: pensábamos que todos éramos fanáticos del Santos. No sabíamos durante el partido cuál era nuestro equipo, pero en los pies de Pelé, se jugaba nuestra confianza. La lealtad es persuasiva, convence y determina nuestra conducta y por supuesto, nuestras emociones. Fue empresario y líder gremial. Participó en muchos propósitos deportivos y en actividades políticas. Fue nombrado ministro Extraordinario del Deporte en Brasil y desarrolló una serie de campañas de relieve. Quizá la más representativa fue la continuidad del salario cuando por alguna razón el deportista renunciaba o abandonaba el lugar que ocupaba en el equipo.

Hace unos días falleció y todo mundo recibió con desconsuelo su partida. De él recordaremos su lealtad y franqueza que lució siempre incluso en los momentos difíciles del deporte. Su alegría competitiva y el empuje por hacer siempre las cosas mejores. Jamás en los escenarios públicos hubo escándalos innecesarios que desfiguraron su imagen y actitud caballerosa en esos momentos de alta tensión. Si me preguntaran hoy día, quien fue Pelé muy rápido respondería: un buen ser humano.

Diptongo: su reinado nunca pasará.