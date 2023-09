Mielopatia cervical

Le vi después de tres años. Tenía cerca de 62 años, caminaba torpe y las piernas no le respondían. Los brazos rígidos, temblorosos y la voz quebrada por la enfermedad. Me llamo la atención la atrofia distal de los antebrazos y las secuelas de golpes y quemaduras en la piel. El diagnostico era simple y lo conocía: tenía una compresión en la medula cervical diagnosticada desde hace varios años por una enfermedad degenerativa de la columna. Sabía que debía operarse y por estas circunstancias que ocurren no lo había hecho. Ingresó la pandemia, encierro obligatorio y cuando estuvo decidido ya era un poco tarde. Le operamos y anticipado le dimos los resultados: no progresa la enfermedad, pero es muy poco probable que mejore. Los años que le seguimos la mielopatía cervical anotamos que había dejado un constante recuerdo y llevaba un déficit neurológico que impedía con independencia algunas labores ya olvidadas.

La mielopatía es la enfermedad en donde el canal cervical se disminuye y se produce una compresión sobre las estructuras de la medula. Los síntomas se presentan cuando el diámetro se reduce al menos en un 30%. Hay una progresiva del flujo sanguíneo y el paciente hace un cuadro clínico de isquemia de la medula espinal. Múltiples las causas de compresión: discos intervertebrales, osteofitos (calcificaciones que sobresalen) hipertrofias de ligamentos y crecimiento anormal y exagerado de huesos.

Las manifestaciones clínicas son claras y fácilmente reconocibles. Hay dolor en el cuello y en los brazos, trastornos en la sensibilidad y alteraciones motoras. Hay dificultad en los movimientos finos, alteraciones progresivas en la marcha. Cuando lo que se afecta es el nervio y no existe la compresión medial el paciente refiere dolor en el brazo y en la región interescapular. El dolor es severo, sigue el trayecto anatómico del nervio, lesiona los músculos que inerva, pierde el reflejo y el paciente vive con el dolor permanente.

El diagnostico tiene un orden que seguimos: radiografía de columna cervical y sus proyecciones dinámicas. Permite ver los discos, como está el alineamiento cervical y si existe una inestabilidad asociada. El examen de elección y de eso -no tenga duda- es la resonancia de columna cervical. Muestras los discos intervertebrales, su estado y funcionalidad. El TAC de columna se deja para patología muy específica. Igual el electromiograma y la gammagrafía ósea.

Hay algo que llama la atención y son los resultados quirúrgicos. Oscila entre 50% y 90% de mejoría. Además de la meticulosa y cuidadosa técnica quirúrgica depende del momento que se defina la cirugía. Cuando hay mielopatía cervical y su origen es compresivo la cirugía debe hacerse pronto. Hay muchas clasificaciones que permiten anticipar el pronóstico y una de ellas es la de Nurick. Si un paciente en el momento de cirugía tiene un Grado de 4 o 5 los resultados no se van a modificar y no son tan espectaculares. Nurick 1 y 2 hay notoria mejoría y el grado 3 el paciente mejora muy ligeramente. Cuando lo que existe es una compresión lateral y lo afectado es la raíz se puede hacer un tratamiento conservador por tres meses. Si sigue el dolor, el musculo, comprometido está afectado y no mejora y se asoma algún grado de atrofia se debe hacer la cirugía.

Algunas precisiones de la evolución de la técnica quirúrgica de este procedimiento. Antes se retiraba un pequeño injerto de cresta iliaca y se colocaba, se podía fijar con platina o no. Luego vino la artrodesis con caja de peek (polímero, resistente) que es muy fácil y evita la doble cirugía. Hay otra técnica: disco artificial que permite hacer el reemplazo y su selección de pacientes debe ser el paciente joven con larga expectativa de vida.

Debo insistir en algo que repetimos muy frecuente: los resultados de la cirugía no guardan relación con el material utilizado o el tipo de caja aplicada. Simple, con lordosis, bloqueada o no da igual. Lo importante es una técnica exquisita, limpia, transparente y que le garantice al enfermo descompresión y estabilidad en el tiempo.