Colombia tiene en la fecha 63 facultades de medicina que están distribuidas en el territorio nacional. Produce 6000 médicos anuales y la densidad médica está en 25 médicos por cada 10 mil habitantes. Somos 126 mil médicos de los cuales 94 mil son generales y 32 mil son especialistas. Es nuestro inventario y no lo podemos modificar: 1.8 médicos por cada 1.000 personas.

El pasado 19 de enero el ministerio de salud realizó el sorteo para asignar los centros del servicio social obligatorio. Se inscribieron 5.779 personas y existían 1.313 plazas, fueron excluidos 4.466 de los programas de medicina, odontología, bacteriología y enfermería. Estos nuevos profesionales no tuvieron la posibilidad de hacer su año rural y tanto que se necesitan en esas zonas. Es increíble como el país desperdicia el 77% del recurso formado por falta de plazas. No conozco la solución de la oficina de Desarrollo de Talento Humano, pero esto no puede continuar: eximir a los nuevos profesionales de su año rural. Hace un año se esbozó el Programa Preventivo y Predictivo de Atención Primaria en Salud y quizá este sería el foco de ejercicio. Más aún, ningún profesional puede optar por ingresar a Especialista si no tiene el aval que cumplió su año de servicio social, así de simple.

No conocer esta realidad de la formación médica permite a algunos ilusos y embaucadores hablar y sugerir que ciertos profesionales formados en Venezuela ingresen a practicar al país especialmente en áreas distantes y rurales. Hablamos de los Médicos Integrales Comunitarios (MIC) que bajo el gobierno de Hugo Chávez iniciaron su periodo de entrenamiento en ese país y bajo la supervisión de especialistas cubanos.

Este programa de currículo incierto se inició en el 2005, de duración variable y con una serie de falencias en la formación de estos muchachos. A estos estudiantes se les educa hacia la comunidad, con fines de prevención y fundamento político. Una cantidad de videotutoriales, on-line, para su entrenamiento en áreas clínicas y un proceso formativo que entidades serias como la Academia de Medicina de Venezuela ha criticado. Hay cruce de información con las entidades colombianas en donde se hace hincapié en las debilidades de su formación.

Hemos insistido que en Colombia la idoneidad y calidad de las escuelas médicas se fundamenta en el profesional serio, responsable y capaz que forma. Una facultad de medicina no se improvisa y los escenarios de práctica se eligen después de una completa evaluación. La capacidad resolutiva de nuestros médicos generales es de admirar y los vínculos con la población que atienden son notorios. Tan distante de las credenciales de los MIC cuyas calificaciones están por debajo de las exigencias de la convalidación. Hasta la fecha un número muy reducido (18) la han superado y tenga en cuenta que en marzo del 2023 fueron graduados en Venezuela 1700 personas para obtener el título de médico.

Muchas preguntas sobre su estructura curricular: algunos formados en escuelas que no tenían un programa médico, el tiempo de estudios (3 a 4 años), la carencia de práctica real, la pobre capacidad de decisión. Combina además del diagnóstico la terapia con acupuntura y yoga. Su mayor problema es que su formación teórica práctica es deficiente, precaria y un atentado sobre la salud de los colombianos. La carencia de competencias de los MIC es el diagnóstico final de su formación.

Llama la atención en este proceso de convalidación la ausencia de autoridades en salud del país. La Academia Nacional de Medicina y el Colegio Médico Colombiano, no presentes, enviaron comunicados públicos denunciando esta intromisión. ASCOFAME no comparte este paso y rechaza la forma silenciosa y taciturna con la cual se pretende aprovechar esta laxitud en el comportamiento legislativo.

Los MIC y nuestros médicos generales son diferentes, no tienen el mismo grado de competencia y no es posible su convalidación para colocarlos en el mismo nivel. Puedo hacer un trabajo de prevención y promoción en las comunidades, pero sin competencias clínicas no hay capacidad resolutiva.

Diptongo: ¿Confiaría que a su familia le atendiera un MIC?